Тень, знай свое место

Валентина Каюк, Швейцария

Честно говоря, мне казалось, что в Швейцарии, где живу 10 лет, налоговое бремя выткано так, что мышь не проскочит. И вдруг, наткнувшись в Tribune de Geneve на пару статей о работе «по-черному», удивилась цифре: в теневой экономике этой маленькой страны крутятся примерно 40–50 млрд франков… Другой источник сообщил, что, по расчетам известного финансиста, в Швейцарии скрывают около 18 млрд франков налогов в год. Загорелась полемика, часть экспертов возражала, мол, цифра в два раза меньше! Но никто не может с точностью сказать, сколько прячется уведенных от налогообложения миллиардов от госбюджета и сколько самозанятых и крупных бизнесменов увиливают от налогов. При этом штрафы за сокрытие доходов в 2017 году составили около 1,2 млн франков.

Почему власти страны не занялись «теневиками» вплотную раньше, тем более что в Швейцарии всего 8,6 млн граждан — меньше, чем в Москве? Ответ напрашивается один: даже в небольшом государстве ловить за руку не платящих налоги трудяг и бизнесменов очень затратно. Что уж тут говорить об огромной России... Похоже, мощным толчком к борьбе с нелегальными доходами в Европе стали мировые финансовые кризисы начала 2000-х, изрядно потрепавшие экономики западных стран. Видимо, пришло время тщательней собирать деньги в казну и искать резервы.

Работа — черная, а деньги — серые

В 2005 году в Швейцарии вышел федеральный закон о мерах по борьбе с работой «по-черному». Тогда же уточнили цифры на «диком» рынке труда. Так, местные СМИ сообщили, что в 2005 году Государственный секретариат по миграции (SEM) насчитал 90 тысяч человек, занятых в теневой экономике. Хотя до этого фигурировала цифра 300 тысяч. К 2016 году число нелегалов уменьшилось уже до 76 тысяч. Сразу уточню, что в это число не входят мигранты из государств Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Правда, в виде на жительство у них должно быть прописано разрешение на работу. Мне вот нужной пометки не сделали, хотя я и стала женой швейцарца, и, помнится, пришлось побегать по инстанциям, чтобы поменять документ. Встречали меня в офисах с прохладцей. Складывалось впечатление, что, возможно, оставили без права на работу умышленно, чтобы не плодить армию безработных, так как трудоустроиться архисложно. К слову, мой муж не удивляется здешним бюрократическим ошибкам, а я-то думала, что местные чиновники точны, как швейцарские часы.

В борьбе с «черным» рынком занятости и «серыми» зарплатами страна преуспела.

В 2014 году в Швейцарии был самый маленький сектор теневой экономики — 6,9 процента ВВП (в 2006-м — примерно 23,5 процента) — среди 32 государств, включая Австрию, Англию, Францию, Данию, Германию, Норвегию и другие. Самые большие «затмения» на рынке труда имели в то время Болгария, Румыния, Хорватия, Турция, Литва, Эстония…

В России теневая экономика составляет 22–23 процента от ее общего поля, что сопоставимо с Италией (в США — 10 процентов, в Великобритании — 8, в Ирландии — 4 процента).

Игра в кошки-мышки

Несмотря на успехи, никто в Швейцарии не обольщается, что ловля уклонистов от налогов, в том числе самозанятых, перестанет быть ежедневным скрупулезным трудом. Налоговые инспектора работают здесь поистине со швейцарской тщательностью. В стране проводится от 34 до 39 тысяч проверок в год работающих граждан и 12 тысяч — предприятий. Делается это под лозунгом: «Нет работе "по-черному". Все выигрывают». Чаще проверяются отрасли, где традиционно больше всего нелегалов. Например, строительство (в России то же самое — у нас в стройотрасли умудряются оплачивать «в серую» до 50 процентов затрат). Немало нелегальных работников выявляют на сезонных сборах сельхозпродукции, и особенно винограда, который растет в изобилии на швейцарских холмах. Оплата в час составляет примерно 12 франков, не густо. За такое вознаграждение местные не будут убирать урожай, а вот приезжие и этому рады.

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Много самозанятых предпринимателей в торговле. Часто они продают свою продукцию прямо на улицах и площадях, где разворачиваются базары, где пахнет едой и прямо на глазах у посетителей жарят-парят повара. По воскресеньям, когда закрыты все супермаркеты, появляются грузовички с курами-гриль, а в отдаленных населенных пунктах традиционно разъезжают мини-магазины на колесах. Конечно, тысячи услуг предлагаются по интернету, но еще здравствуют доски с бумажными объявлениями, как правило, в торговых точках: ищут работу няни, уборщицы, садоводы, грузчики, репетиторы разных языков… Звонят в двери квартир торговцы всякой всячиной, еще обрывают телефоны ясновидящие… Нередко нелегальные самозанятые, у которых истек срок визы, нанимаются к фермерам-животноводам, которые берут таких помощников на свой страх и риск. Хозяева угодий, как правило, стеснены в средствах, хотя работают от зари до зари, а нелегалы трудятся за копейки, главное для них — спрятаться. Их не пугает высылка и перспектива стать бездомными, иметь дело с полицией, получить тюремный срок. Вездесущим налоговым инспекторам помогают местные бдительные граждане. В стране прямо-таки приветствуются доносы властям, в том числе о работающих «по-черному» самозанятых. Подглядывание за соседями, близкими и дальними, здесь рассматривается как проявление гражданской ответственности.

Работать на себя — свобода?

Для самозанятых в Швейцарии есть лозунг: «Работа на себя дает много свободы, но свобода не бывает без риска». Что имеется в виду? Если вы трудитесь не по найму, то вы сам себе хозяин и страховка от несчастных случаев — за ваш счет. Вы не подпадаете под действие обязательных профессиональных льгот. Никто не оплатит вам больничные и отпускные. Если остались без дела, то не рассчитывайте на пособие по безработице, а это примерно 75 процентов от потерянной зарплаты, правда, только для тех, кто отработал официально не меньше года. Финансовая поддержка, замечу, не на всю оставшуюся жизнь, а до года или чуть больше, причем каждый месяц нужно отчитываться, сколько и куда разослал своих резюме и какие получил ответы. Самозанятым помогают консультативно в поиске сфер приложения сил, как, впрочем, и тем, кого уволили или сократили на предприятии.

Если у самозанятого есть семья, то он должен включать в налоговую декларацию не только свои коммерческие счета и личное имущество, но и супруга/супруги. Дело в том, что их доход по закону солидарный и складывается в одну «корзину» для уплаты налога, увы, прогрессивного в Швейцарии.

Получить в Швейцарии разрешение на индивидуальную трудовую деятельность могут даже европейцы, но только если докажут, что в состоянии сами себя обеспечить. Документ дается на 5 лет, затем для его продления нужно предъявить «доказательство регулярных доходов, показывающее властям, что они не рискуют получить в вашем лице нового просителя социальной помощи». В противном случае теряешь право на проживание в альпийском государстве. А вот представителям «третьих стран» (включая Россию, Украину, Казахстан и т.д.) вообще крайне редко выдают вид на жительство на основании индивидуальной трудовой деятельности.

Серьезную конкуренцию местным рабочим и самозанятым составляют так называемые фронталье — жители приграничных государств — членов Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли. У них облегченные правила трудоустройства в Швейцарии: всего-то нужно разрешение на работу G (пограничное) и, по крайней мере, раз в неделю посещать родину. Швейцарцы недолюбливают фронталье из Франции, Германии и Италии за то, что при равных доходах они платят меньше у себя дома за жилье, медпомощь и продукты.

Второй лозунг для самозанятых в Швейцарии звучит примерно так: «Можете не заметить, что потеряли свободу». Например, получив пул постоянных клиентов, не стоит этому радоваться. Ведь такие заказчики становятся фактически вашими работодателями, а, значит, вы превращаетесь в незадекларированного трудящегося. Одновременно вы теряете право на «умеренные» личные взносы самозанятых (редакция 2013 года): при минимальном годовом доходе в 56 200 швейцарских франков они платят 9,7 процента. Если заработок меньше, то и ставку взноса могут снизить, например, до 5,2 процента при годовом доходе в 9 400 франков. Если «раскрутились» до годового оборота в 100 тысяч франков, уже обязаны платить НДС и зарегистрироваться в торговом реестре. Еще работающие не по найму обязаны платить минимум 120 франков в год на семейное и материнское страхование.

Теперь о наказаниях за теневые проделки. Неожиданно для граждан их смягчили.

Например, в 2008-м компания могла быть оштрафована за «черную» работу на 30 тысяч швейцарских франков, а в случае рецидива — на один миллион. Кажется, что чем жестче — тем лучше, но, похоже, жесткость не всегда бывает полезна. Перемена была существенной: теперь, если предприятие не сообщало в налоговые органы о новых сотрудниках или не отразило в документах чью-то заработную плату, то ему грозил штраф в 1 тысячу, а в случае рецидива — в 5 тысяч франков. Если работодатель не отправил вовремя налоги в пенсионный фонд, то мог быть наказан 180 штрафными днями, которые приравниваются к дням лишения свободы, правда, есть альтернатива — заплатить за каждый до 3 тысяч франков. Если средств нет, то остается шанс их отработать, в худшем случае «светит» заключение. За неоднократные противоправные действия работодателя могут лишить контрактов на государственные закупки сроком до 5 лет или на такой же период сократят финансовую поддержку.

Для сравнения, в соседней Франции работодатель может поплатиться за скрытое трудоустройство работников лишением свободы на 3 года и штрафом в 45 тысяч евро, а с 2015 года и угодить в тюрьму на 5 лет со штрафом в 75 тысяч евро в случае найма нескольких нелегалов, а также беззащитного или зависимого человека (есть и такая юридическая категория граждан, к которой относятся, например, инвалиды, несовершеннолетние).

50 оттенков «нет»

Сопротивление самозанятых налоговым тискам можно понять, как и их риторический вопрос: «Что, нашли крайних?». Да и общество жалеет их, мол, не трогайте шабашников, пусть кормят свои семьи, ведь не миллионами ворочают. Еще просят оставить в покое умельцев-одиночек с натурами художников. Есть и такая точка зрения: «На самозанятость людей толкает безработица, а значит, виновато в этом само государство». Но что бы ни говорили, уплата личных взносов даже с небольшого дохода — это в первую очередь благо для самих самозанятых, которых призывают собрать себе денег на пенсию, чтобы не остаться в старости ни с чем. А во-вторых, даже из маленьких налоговых ручейков собирается река, впадающая в госбюджет, из которого потом финансируются новые дороги, школы, детские сады…

Но насчет «крайних» вообще-то справедливо. Любое государство должно сначала научить налоговой этике крупный бизнес. Ведь людям не завяжешь глаза, они видят, как уходят от прозрачной бухгалтерии хозяева нелегальных цехов и целых предприятий. Мир не перестают потрясать финансовые скандалы. Так, крупнейший швейцарский банк UBS выплатил США 780 млн долларов «в качестве наказания за содействие американским клиентам в уклонении от уплаты налогов». И уже Франция предъявила этому банку иск на 3,7 млрд евро, обвиняя в «легализации скрытых от налогов денег». При этом французы восстают против «достойной Тартюфа» системы, «в которой банки притворяются, что ничего не слышат, не видят, не знают во имя… банковской тайны».

Кстати, доходная швейцарская банковская тайна родилась в 1934 году, когда бушевал мировой экономический кризис, но в кризисы начала 2000-х страны против нее ополчились, и сегодня она сползает, как старая краска.

Правда, это не единственное финансовое новшество патриархальной Швейцарии. Здесь еще 10 лет назад была легитимна оптимизация налогов (их уменьшение) с капиталов, переведенных в офшорные зоны. И местные миллиардеры этим пользовались. Сколько было шума, когда вдруг вскрылось, что министр экономики страны тоже имел офшорное прошлое и, будучи бизнесменом, уводил из Швейцарии сотни миллионов франков! От него даже потребовали, как писали СМИ, извиниться «и заявить четко, во сколько миллионов франков недополученных налогов обошелся общественности его бизнес».