Мусор на продажу

Рынок сбора и переработки отходов в России продолжает формироваться. Вторсырье используют при изготовлении различной продукции, но пока не очень активно. К примеру, в Новосибирской области повторно используются лишь 5% ТКО. Чтобы поддержать спрос на продукцию, произведенную из вторсырья, нужно использовать возможности муниципального и государственного заказа, считают эксперты. С другой стороны, вторичных ресурсов, например ПЭТ, не хватает, и их вынуждены закупать за границей.



Рынок сбора и переработки

Сегодня в Новосибирской области существует несколько десятков компаний, которые занимаются сортировкой, сбором и переработкой отходов. Несмотря на запущенную реформу обращения с ТКО, согласно которой все «мусорные» дела передали региональному оператору, раздельный сбор отходов у населения повсеместно не запущен. «Экология-Новосибирск» ставит контейнеры для раздельного сбора мусора по просьбам управляющих компаний, часть контейнеров устанавливают и обслуживают сами переработчики. Например, уже в 2013 году ООО «Тайгер-Сибирь» объявило о внедрении системы раздельного сбора стеклотары, пластика, алюминиевой банки непосредственно у населения. Сбором мусора для последующей переработки на предприятиях в Новосибирске занимаются «Полимер-Рецикл», «Полимер Рецикл Н», «Пластиндустрия». Завод «Экран» открыл на своей территории пункт приема бутылок и банок. Кроме этого, в регионе активно развивается рынок сортировки и переработки макулатуры. В этом сегменте работает ООО «Экоград». Также в Новосибирске есть компании, специализирующиеся на сборе и обезвреживании опасных для окружающей среды и человека отходов, например ООО «Сибртуть» и ООО «Экорт».

Заместитель исполнительного директора компании «Арктика Сити», которая занимается вывозом мусора в Новосибирске, Евгений Книжник говорит, что из всех твердых коммунальных отходов перерабатываться может максимум 20%. «Сейчас в нашей жизни появился пластик в большом количестве, и в Новосибирской области его активно собирают и перерабатывают. Узкое место — это мойка пластика, так как многие переработчики готовы работать только с идеально чистым вторсырьем. Второе узкое место — это сеть сбора, но тут Новосибирской области тоже грех жаловаться. Сейчас в регионе около 2000 контейнеров для раздельного сбора отходов, это около 800 человек на один контейнер — неплохой для России результат».

По словам директора ООО «Экоград» Дмитрия Бабенко, рынки сбыта для вторсырья не имеют границ: продукция востребована и внутри страны, и для экспорта, все решает только вопрос логистики.

«Если верить исследованиям, то потребность перерабатывающих производств полностью может покрываться объемами собираемого вторсырья, однако есть около 15% сырья, которое продается на экспорт. Примерно столько же импортируется на территорию Российской Федерации. Думаю, это связано с логистикой: где-то проще отправить за границу, чем везти в другой регион, учитывая масштабы нашей огромной страны»,— говорит он.

«Та же самая макулатура подразделяется на 13 марок, и каждая имеет свои характеристики и свойства. К примеру, газету используют при изготовлении утеплителя (эковаты), из гофрокартона делают бумажную основу для производства новой гофротары, книги и журналы используют для производства туалетной бумаги и т.д.,— рассказывает эксперт.— Из отходов автомобильных шин производят покрытие для детских площадок и плитку, из отходов пластика получают гранулы, которые пригодны для производства различной новой продукции (от тазиков до промышленных деталей). Стеклобой и металлолом, думаю, можно не обсуждать».

По оценке господина Бабенко, на рынке сбора макулатуры сегодня непростые времена: если изначально рентабельность бизнеса достигала 30%, то сегодня составляет 10–15%. «На сегодняшний день ситуация следующая: за последний месяц заводы-переработчики снижали закупочные цены уже четыре раза, при этом мы свои закупочные цены не опускаем, чтобы не потерять клиентов»,— пояснил он. Рентабельность рынка сбора черных и цветных металлов, а также полимеров варьируется от 12 до 30%, приводит он слова партнеров. «Это касается заготовителей сырья: если перерабатывать самим, будут другие цифры»,— добавил Дмитрий Бабенко.

Якорный резидент индустриального парка «Экран» ООО «Сибстекло» — один из крупнейших в России производителей стеклотары — является крупным промышленным потребителем отходов стекла в Новосибирской области. В регионе предприятие собирает до 20 тыс. т стекла в год (это эквивалентно 65–67 млн бутылок), еще 8–10 тыс. т стеклобоя привозят из других регионов. Таким образом, «Сибстекло» использует до 30 тыс. т вторичного сырья в год при потребности в 50 тыс. т.

«Выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее. Применение вторичного сырья улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 т природных компонентов, тем самым производитель стеклоизделий оптимизирует расходы на перевозку полезных ископаемых из других регионов,— объясняет потребность во вторсырье директор по развитию ООО „Сибирское стекло“ Сергей Лукьянцев.— Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а ресурс стекловаренных печей увеличивается с 7–10 лет до 10–15. Таким образом, отсутствие стеклобоя либо его недостаточное количество или низкое качество критическим образом влияют на ключевые показатели эффективности стекловаренного производства».

По словам господина Лукьянцева, востребованы все виды вторичных ресурсов, их не хватает. «Например, отходы ПЭТ в Россию уже начали завозить из-за границы. Мусорная реформа в стране буксует и недостаточно эффективна в части привлечения потока вторсырья промышленным потребителям, и мы это чувствуем на себе. При том, что у производителя стоит задача увеличить выпуск тарного стекла, объемы поставок стеклобоя падают. Одна из причин — в процессе транспортировки на мусоросортировочный завод или полигоны ТКО стеклотара, выгруженная из контейнеров у многоквартирных домов, уничтожается, так как в мусоровозах отходы спрессовывают под таким давлением, что бутылка дробится на осколки. Извлечь их для переработки в текущих условиях — при отсутствии в регионе специального оборудования для сортировки (оптических сепараторов) — практически невозможно. Таким образом, бутылки не должны попадать в мусорные баки для смешанных отходов. „Сибстекло“ решает эту проблему, участвуя в пилотном проекте по раздельному накоплению стекла на территории жилой застройки, а также путем организации пунктов приема вторсырья — не только стеклобоя, но и ПЭТ, алюминиевой банки и т.д.»,— рассказывает он.

Пути развития рынка

По оценке эксперта, существенно решить проблему сбора стеклотары сможет введение в розничной торговле залоговой стоимости тары в цене реализации продукции. «Например, за границей один и тот же напиток, упакованный в ПЭТ-тару или алюминиевую банку, стоит существенно дешевле, чем в стекле, при этом речь идет об одинаковых объемах. Рядом с каждым магазином есть пункты приема, где за бутылки платят чуть дороже разницы в цене напитков. То есть у покупателей появляется материальная заинтересованность в том, чтобы вернуть стеклотару. В Хорватии и Словении вместо денег людям дают квиточки — их можно обменять на товар в конкретной розничной точке, при которой открыт пункт приема»,— приводит примеры господин Лукьянцев.

Как заметил Сергей Лукьянцев, рынок переработки в Сибири пока находится в зачаточном состоянии, существует огромное количество неразрешенных вопросов, в том числе на законодательном уровне. «Население недоумевает, почему тариф на вывоз мусора такой высокий, а регоператор, напротив, считает, что он мизерный, да и собираемость на уровне 20–25%,— говорит он.— Как бы то ни было, в этой сфере сейчас наблюдается жесточайший дефицит денег. Регоператор нерегулярно платит перевозчикам, те бунтуют, идут судебные разбирательства, понять, кто прав, а кто виноват, невозможно... Это тормозит развитие переработки».

Генеральный директор ООО «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман положительно оценивает введение нового закона о региональном операторе. «Формируется правильная и качественная система раздельного сбора отходов, что очень важно для страны и города в частности»,— говорит он. Как заметил Кирилл Ритерман, пока качественно не реализованы механизмы господдержки отрасли, говорить о выгодности этого направления крайне сложно. «Поддержать спрос на продукцию из вторсырья можно, начав использовать изделия, произведенные из отходов, по приоритетному принципу,— поясняет он.— Необходимо более качественное администрирование процессов реализации законов и подзаконных актов, направленных на поддержание отрасли, а также увеличение ставок экологического сбора и нормативов утилизации для производителей (как во всех странах Европы)».

Дмитрий Бабенко придерживается другого мнения, считая, что государство должно вмешиваться в дела частного бизнеса только в критических случаях. «Можно, конечно, обязать госкомпании и муниципальные организации включить в потребляемые ресурсы изделия, сделанные из вторсырья. Но, как показала практика с инновационными изделиями, многие организации закупают только канцелярию, и чтобы соответствовать новым требованиям, они стали закупать не просто туалетную бумагу, а со смывающейся втулкой. Думаю, что нам следует смотреть на опыт европейских стран или Японии. Так мы сможем постепенно сформировать инфраструктуру цикличной экономики, в которой будет рентабельно собирать, перерабатывать, производить, продавать готовый продукт, использовать по назначению и возвращать его обратно в переработку»,— сказал он.

По мнению Евгения Книжника, для дальнейшего развития рынка нужно открыть границы для экспорта вторсырья, увеличить плату за добычу полезных ископаемых, выделить раздельный сбор отходов из ТКО, произвести модернизацию контейнерных площадок и в разы увеличить их количество.

Маргарита Решетинская