Ozon нарастил продажи на 97%

Оборот от продаж интернет-магазина Ozon в третьем квартале 2019 года (июль—сентябрь) вырос на 97%, до 16,9 млрд руб. без учета НДС (или до 19,2 млрд руб. с НДС), сообщили “Ъ” в компании. Это самый высокий показатель роста компании за последние 15 лет.

Объем заказов, обрабатываемых компанией в течение суток, вырос на 125% и достиг показателя в 8,37 млн. В среднем ритейлер каждый день доставляет более 91 тыс. заказов. Самым высоким показателем третьего квартала текущего года стала выдача 114 945 заказов за сутки. В течение ноября Ozon ежедневно выдает более 140 тыс. заказов.

Также компания сообщила, что в третьем квартале на Ozon на 273% выросли продажи мебели, на 211% — товаров для ремонта и строительства, а продажа товаров для автолюбителей показала рост на 137%.

В конце октября компания запустила бесплатную доставку заказов в агентские пункты выдачи — партнеры компании в регионах, выдающие посылки клиентам как Ozon, так и других интернет-магазинов. Таких пунктов по всей России насчитывается более 3 тыс.

Как сообщал “Ъ”, Ozon ищет новые способы развивать доставку на «последней миле». Ритейлер запустил маркетплейс для малого и среднего бизнеса, которому готов платить за выдачу и хранение товаров, а также курьерские услуги.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ozon ищет площадь».