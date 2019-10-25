Ozon запустит бесплатную доставку в агентские пункты выдачи

Интернет-ритейлер Ozon запускает бесплатную доставку заказов в агентские пункты выдачи, сообщили “Ъ” в компании. Агентские пункты выдачи — это партнеры компании в регионах, выдающие посылки клиентам как Ozon, так и других интернет-магазинов, объяснили представители ритейлера. Таких пунктов по всей России насчитывается более 3 тыс.

Для бесплатной доставки в агентские пункты выдачи клиентам Ozon нужно оформить заказ в мобильном приложении. Оплатить его можно онлайн или при получении. Заказы, оформленные через веб-версию платформы, можно получить бесплатно как в агентских, так и в собственных пунктах выдачи Ozon после предоплаты онлайн.

Перейти к бесплатной доставке в пункты выдачи компании позвонил рост объема заказов в первом полугодии 2019 года. За шесть месяцев этот показатель вырос на 82% — до 11,3 млн.

В середине октября Ozon запустил в Москве услугу «Супермаркет», где сроки доставки заказов варьируются от 40 минут до часа. В ассортименте «Супермаркета» — около 6 тыс. наименований товаров, включая продукты питания, лекарства, косметику и бытовую химию. Минимальная цена заказа составляет 1 тыс. руб., для заказов менее чем на 3,5 тыс. руб. экспресс-доставка обойдется в 249–299 руб.