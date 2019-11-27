Ozon ищет площадь

Ozon ищет новые способы развивать доставку на «последней миле». Ритейлер запустил маркетплейс для малого и среднего бизнеса, которому готов платить за выдачу и хранение товаров, а также курьерские услуги. Для потенциальных партнеров такого проекта — офлайн-ритейлеров в регионах — выручка с торговых площадей пока еще обычно превышает выручку от пунктов выдачи заказов (ПВЗ), но ситуация меняется, говорят аналитики.

Ozon запустил логистический маркетплейс для малого и среднего бизнеса, рассказала “Ъ” представитель онлайн-ритейлера. В его рамках партнеры ритейлера, которыми могут быть парикмахерские, ателье, салоны красоты и любой бизнес с помещениями, смогут получать 50–90 руб. за каждый выданный заказ, максимальная ставка будет при оформлении помещения в фирменном стиле Ozon, уточнили в компании. Кроме того, ритейлер предлагает партнерам заработать на выдаче заказов из постаматов и доставке товаров в сторонние пункты или клиентам. В перспективе бизнес сможет зарабатывать и на хранении товаров, говорят в Ozon. Компания также предлагает логистическим партнерам участвовать в недавно запущенной реферальной программе (см. “Ъ” от 22 октября), выдавая клиентам промокоды и зарабатывая на их активации.

По собственным данным Ozon, сейчас его сеть насчитывает около 2,2 тыс. агентских ПВЗ и более 7,8 тыс. постаматов. Благодаря логистическому маркетплейсу площадка планирует удвоить количество точек выдачи заказов в 2020 году.

Партнерство с малым бизнесом не уникальная идея. Ранее о запуске выдачи заказов в регионах в точках малого бизнеса объявил «Юлмарт», сообщал “Ъ” 7 августа. Этот ритейлер, как и Ozon, также предлагает брендировать такие пункты. При этом крупнейший участник российского рынка e-commerce — Wildberries — напротив, развивает исключительно собственные пункты выдачи. Сейчас у Wildberries 5,7 тыс. ПВЗ, клиенты получают в них 80% заказов.

Всего в стране без учета «Почты России» и Сбербанка примерно 25 тыс. ПВЗ, это популярный формат, для его развития открываются отдельные бизнесы, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. «Ритейл теряет конкурентоспособность из-за роста торговых центров и e-commerce. Он должен придумывать для себя новые форматы, один из которых — переход к сервисной модели, в том числе выдаче заказов из интернет-магазинов»,— поясняет он. Такая услуга позволяет нарастить трафик клиентов, модель уже эффективно проявила себя на фармацевтическом рынке, где офлайн-аптеки активно выдают заказы из интернет-аптек, указывает эксперт. «В ритейле пока выручка с квадратного метра торговой площади превышает выручку с площади ПВЗ, однако эта ситуация может измениться уже в следующем году именно за счет большего проникновения онлайн-торговли»,— прогнозирует господин Вирин. В качестве риска такого подхода он называет потенциальные сложности с менеджментом, характерные для франчайзинговой модели.

Выстраиванием партнерской сети ПВЗ занимаются практически все крупные логистические операторы, констатирует исполнительный директор фулфилмент-оператора Reworker Алексей Жуков. «Этот процесс порой приводит к образованию кладбища брендов, когда в одной точке представитель малого или среднего бизнеса, присоединившийся к такому маркетплейсу, занимается выдачей отправлений многих служб доставки — не редко шести-семи разных»,— отмечает он. В части постаматов франчайзинговую схему малому и среднему бизнесу в свое время предлагали PickPoint и Qiwi, напоминает господин Жуков, «но нельзя сказать, что этот ход привел к взрывному росту почтаматной сети, как в свое время было с платежными терминалами».

Дмитрий Шестоперов