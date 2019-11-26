Движение по новой трассе Москва – Петербург будет открыто 27 ноября

Движение по новой платной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга откроется 27 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Накануне по трассе был совершен символический автопробег. Из Москвы в Петербург выехали несколько машин, но поезду они совершили по разным маршрутам — по М-11 и М-10 «Россия» (бесплатная альтернативная трасса). По данным ГК «Автодор», время в пути на новой скоростной трассе составило 6 часов 14 минут.

Напомним, что автодорогу строил консорциум «Магистраль двух столиц». Протяженность трассы составляет 669,8 км, проезд платный. Стоимость проезда по скоростной платной автодороге М-11 «Москва – Петербург» составит в среднем в 1,3 – 2 тыс. рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера. Ранее сообщалось, что в церемонии запуска автодороги планирует принять участие президент РФ Владимир Путин.