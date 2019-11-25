Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге

В Петербурге на 84-м году жизни умерла бывший ректор, президент и почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщили в СПбГУ.

Людмила Вербицкая была ректором Санкт-Петербургского госуниверситета с 1993 по 2008 годы, с 2008 года занимала пост президента вуза. В 2013 году была избрана президентом Российской академии образования, в 2018 году стала лауреатом премии президента РФ.

Госпожа Вербицкая является автором около 300 научных и учебных работ, а также серии словарей «Давайте говорить правильно / Давайте говорить как петербуржцы».

О дате прощания и похорон Людмилы Вербицкой будет сообщено дополнительно.