Большинство россиян обдумывает переход на фриланс

Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру». Полностью исключили возможность отказа от работы с официальным оформлением лишь 8% респондентов.

«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе»,— прокомментировал результаты опроса генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Для тех, кто хотел бы уйти на фриланс, основными рисками являются финансовая нестабильность (68%), отсутствие пенсионных начислений (32%), невозможность брать кредит (23%).

Согласно итогам исследования, сейчас треть россиян имеет подработку в виде фриланса, при этом большинство из них (40%) зарабатывают на нем менее 10 тыс. руб. Только 9% российских фрилансеров зарабатывают 30–40 тыс. руб. в месяц.

Напомним, с 1 января 2019 года в России в четырех регионах (в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане) появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых. В ноябре 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, включающий в территорию эксперимента еще 19 регионов.

Об экспансии налога на профессиональный доход — в материале “Ъ” «Самозанятым придали ускорение».