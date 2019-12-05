Модель для разборки

Певица, модель, блогер — вот портрет гражданки мира, белорусской девушки Кристины Базан, которая стала послом часовой и ювелирной марки Bvlgari.

Зачем Кристине часы, не понять. Все равно на встречу в парижский бутик Bvlgari она приходит с сорокаминутным опозданием. Она обещала опоздать на пять минут, но где пять, там и сорок пять, кто считает.

Думаете, кто-нибудь ее в этом упрекнул? Ни в коем случае. Может себе позволить, но не потому, что она со своими 2 млн подписчиков в Instagram и вторым местом в классификации Forbes Art & Style влиятельнее иных президентов. А потому, что она все еще ищет себя, вместо того чтобы стричь купоны. Творческой натуре незачем думать о времени.

Bvlgari застали ее на переломном моменте жизни. Талантливая, красивая, умная девочка отправилась в Америку, чтобы стать певицей. Когда она начала выступать, она убедилась, что красавицам не прощают творчества. Почитайте комментарии к ее клипам, вы увидите немало пожеланий «вернуться к моде».

Bvlgari Serpenti Seduttori Фото: Bvlgari

Забавно, что, не достигнув и тридцати, Кристина испытала настоящий кризис среднего возраста, когда человек начинает бунтовать против образа, который с таким трудом создал. Перед нами одна из самых влиятельных (и красивых) деятельниц индустрии роскоши. С 17 лет она командует девушками всего мира. Куда она скажет, туда они и пойдут, что она велит, то они и купят. И сделают это с удовольствием. И вот теперь она признается, что музыкальная карьера для нее важнее. И ради нее она даже готова рискнуть своей глянцевой репутацией.

Марка Bvlgari теперь числит ее послом, но Кристина не столько посол, сколько двойной агент: в модном мире она представляет свое поколение, в своем поколении — модный мир. Роль самая выгодная, она и инсайдер, и дилетантка, и создательница, и потребительница, и звезда, и девочка с соседней улицы.

Bvlgari Serpenti Seduttori Фото: Bvlgari

Она родилась в Минске. В четыре года оказалась в Кентукки, куда отправился работать ее отец-компьютерщик, специалист по базам данных. В ее шесть семья переехала в Швейцарию. Она выросла в Беньине, деревушке в кантоне Во, закончила школу в городке Ньоне, а потом категорически отказалась учиться дальше.

«Не могла понять, в какой университет идти, не знала, чего я хочу,— говорит мне Кристина.— Школа моды в Париже или в Милане? Но всему этому можно было научиться по книгам и в интернете».

Раньше девочки-старшеклассницы вели дневники в общих тетрадях, украшенных рисунками и наклейками. Был такой и у нее, но быстро сменился блогом. Кристина вспоминает, как однажды утром поставила свой портрет на Lookbook и вернулась домой с тысячью лайков в кармане. Пришел момент задуматься. Кристина вдруг поняла, что никому ничего не должна и может делать все, что хочется: наряжаться, играть роли, путешествовать, писать репортажи о дальних странах, да хоть литературные обзоры. Для этого нужно только одно — оставаться собой. Тысячи людей готовы ей аплодировать.

Bvlgari Serpenti Seduttori Фото: Bvlgari

В юности Кристина пыталась стать «мисс Швейцария», но стала «мисс фотогеничность». Родители, Владимир и Юлия, дали ей все, что нужно. Отец-компьютерщик научил ее всему, что нужно уметь в интернете. Мать-финансистка помогла с бумагами и счетами и поддержала в нежелании тратить время на учебу. К черту университеты. Прямо из маленькой двухкомнатной квартиры в швейцарском поселке, она сделала шаг на красную дорожку мира. «Это превратило мою банальную, обычную жизнь во что-то совсем иное»,— говорит Кристина.

К своим текстам она относится очень серьезно: «Люди приходят именно ко мне. И видят меня во всем несовершенстве. Я иногда делаю ошибки, я путаюсь, рассказываю дурацкие истории, это заставляет людей смеяться. Я не претендую на то, чтобы быть журналистом, знатоком моды, нет. Я пишу, что понимаю, стараюсь быть забавной, боюсь скуки. Раз людей это веселит, значит, я сделала свою работу».

Она уже успела написать книгу «On the Go» — путешествие продолжается. Это путешествие привело ее на важную развилку. Здесь они и встретились с Bvlgari.

Кристина знает, что читатели ждут прежде всего позитива. И кажется, это начало ее немного напрягать. «Кто-то принимает меня просто за куклу Барби. Но только тот, кто не читал мои тексты».

Bvlgari Serpenti Seduttori Фото: Bvlgari

Она защищает свое право «быть настоящей» и сохранять полный контроль над своей биографией. Никто не будет ей диктовать, как одеваться, что говорить и тем более что петь. В детстве она получила все нужные уроки: шесть лет занятий балетом, четыре года театральной студии — хватит. В конце концов, и Instagram — такой же театр с балетом.

Достаточно посмотреть на ее клипы, чтобы убедиться, что ее кинематографические ориентиры — не романтические комедии, а фильмы, заставляющие думать, способные испугать. «Ее» режиссеры — это Дэвид Линч, Альфред Хичкок, Дарио Ардженто. Тут она не собирается никого смешить, наоборот. Музыка позволяет ей говорить о страдании, боли, обо всем, о чем люди часто не хотят слушать. Настало время зрелости — и она очень благодарна за поддержку Bvlgari, культовой марке юных красавиц и зрелых женщин, знающих жизнь с разных, иногда прекрасных, иногда трагичных сторон.

Урс Дюмаре. Перевел с французского Алексей Тарханов