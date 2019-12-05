В часах Bvlgari есть часть моей души

Посол Bvlgari Кристина Базан рассказала корреспонденту «Стиль. Часы» о своих отношениях с музыкой, Америкой, временем и часами.

— Вы вернулись из Лос-Анджелеса и снова живете в Париже? Чем вас очаровали США?

— Я все-таки жила в Штатах, когда была маленькой, и могла себе представить, что меня ждет. Это великолепное место для профессионального роста, но там нужно особое состояние мысли и духа, люди себя ведут совсем не так, как в Европе, и важно это сразу понять.

— Значит, все-таки разочаровали?

— Ничуть. Я уезжала не навсегда, в глубине души я знала, что вернусь в Европу. Но я очень много там получила, о разочаровании и речи нет. Я сохраняю воспоминания об очень талантливых людях, которых я там встретила, и продолжаю писать музыку и петь на английском.

— Чему вас научила ваша американская история?

— Я смогла встретить людей, которые работают в музыкальной индустрии едва ли не с детских лет. Идея, что там можно быть гениальным дилетантом,— неправда. Но есть и другая сторона того же профессионализма: открытость опыту. Когда американцы выполняют какую-то работу, они не считают, что нельзя сделать ни шага в сторону, они готовы использовать любую открывшуюся им возможность. Для них жизнь — это компьютерная игра, и чем больше бонусов ты можешь собрать, тем дальше ты в ней зайдешь, тем больше узнаешь. Они это поняли вовремя, пока в Европе все пережевывают, все интеллектуализируют и считают, что успеха добиться нелегко.

— Значит, в США вы научились не бояться?

— Я не боялась и раньше. Но там мне объяснили, что все наши мечты реализуемы. И я в это тоже верю.

— Но вы все-таки не стали американкой?

— Нет, конечно. Я не американка, не швейцарка, не француженка, не белоруска, хотя и родилась в Белоруссии, это записано в моем паспорте. Я чувствую себя гражданкой мира.

— Когда-то «гражданами мира» называли себя скорее беженцы.

— Мы все сейчас чувствуем себя беженцами. Взрослые, дети, мужчины, женщины считают себя потерянными и непонятыми, даже те, кто находит себя,— такие же иммигранты. В сущности, я обращаюсь к ним именно потому, что я такая же.

— Я видел мнения под вашими клипами: «Зачем Кристина сменила свои 2 млн подписчиков на 200 тыс. слушателей?» Это было нелегко?

— Многие не понимают, как это можно — рисковать успехом. Мне же важно объяснить, что мы, люди моды, сделаны не из помады и тряпок, что мы имеем право на настоящую жизнь. Я уже однажды пошла на риск, изменив свою жизнь с помощью интернета, а теперь я хочу изменить мир с помощью музыки. Я очень радуюсь, когда люди принимают мою музыку и понимают, что я хочу им сказать. Некоторые не понимают, очень жаль, верю, что они поймут, но если нет, я смогу обойтись без них.

Bvlgari Serpenti Seduttori Фото: Bvlgari

— Вы стали послом Bvlgari, римской марки с огромной историей. Как вы относитесь к Риму?

— Я очень люблю этот город, потому что в нем есть невероятная культурная красота. Вечный город и одновременно живой. В Bvlgari прекрасно это чувствуют и выражают в своем творчестве.

— Что вам ближе всего в их работах?

— Достаточно побывать на их исторических выставках или заглянуть в их бутик у Испанской лестницы, чтобы понять, насколько они разнообразны. У них нет места скуке. Они очень интуитивны в своем творчестве. Если бы я начала ранжировать их вещи по каким-то строгим принципам, я бы запуталась. Нет, я выбираю их по вкусу, по настроению, по цвету. У них есть вещи на каждый день и украшения для исключительных случаев.

— Когда вам в последний раз приходилось носить вещи из коллекций высокого ювелирного искусства Bvlgari?

— Bvlgari не только помогли мне с финансированием моего недавнего клипа, но и позволили надеть в нем корону Serpenti, настоящее сокровище. Для меня это было очень важно, потому что я верю, что драгоценные камни дают нам силу.

— Вы верите в символику камня?

— Конечно, точно так же, как главный ювелир Bvlgari, прекрасная Лючия Сильвестри. Дома у меня нет драгоценных камней, но в каждой комнате я держу кристаллы, которые хранят и передают энергию.

— Кто из красавиц, которые носили Bvlgari, стал примером для вас?

— Конечно, часто вспоминают Элизабет Тейлор, Анну Маньяни, Софи Лорен, но для меня это прежде всего наша современница, французская актриса Ева Грин. Я обожаю ее и счастлива, что она стала моей коллегой по дружбе с Bvlgari.

— Всегда ли вы носите часы?

— Часто, но не тогда, когда мне хочется забыть о времени, отключиться от него. Но это не значит, что я не люблю часы. Например, я всегда с телефоном, но это сложные отношения. Служебные. Он мне помогает, но и порабощает меня. А часы, когда я снимаю их с руки, лежат у меня дома в маленькой коробочке, я любуюсь ими и думаю, что рада буду оставить их детям. Значит, в часах уже есть часть моей души. Это будет не просто подарок, а послание.

— Если однажды вы страшно разбогатеете, что вы купите у Bvlgari в первую очередь?

— Я куплю прекрасное кольцо — из желтого золота.

Беседовал Алексей Тарханов