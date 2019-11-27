ЦБ обязал банки предоставлять данные о долговой нагрузке физлиц с начала 2020 года

Центробанк обязал российские банки с 1 января 2020 года предоставлять информацию о долговой нагрузке населения. Указание утверждено 20 ноября и опубликовано на сайте регулятора (.pdf). Оно касается банков, у которых величина задолженности по кредитам физлиц превышает 60 млрд руб.

«Отчетность... подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает 60 млрд руб.»,— говорится в указании.

Рассчитывать предельную долговую нагрузку кредиторы должны при выдаче ссуд от 10 тыс. руб. При показателе более 50% действуют повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.

Новые нормы по предельной долговой нагрузке действуют с 1 октября. Сразу после их введения банки стали увеличивать стоимость кредитов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Долговая нагрузка легла на ставки».

О том, как кредиторы занижают уровень предельной долговой нагрузки — в публикации “Ъ”.