Долговая нагрузка легла на ставки

С 1 октября для банков начали действовать повышенные коэффициенты риска в зависимости от предельной долговой нагрузки физических лиц. Это должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам. Рост ставок не заставил себя ждать — Сбербанк сразу увеличил стоимость кредитов наличными. И хотя другие банкиры не спешат анонсировать свои планы, эксперты ожидают, что до конца года ставки по необеспеченным розничным займам могут прибавить около 2 процентных пунктов.

В день введения параметра предельной долговой нагрузки (ПДН) Сбербанк изменил ставки по кредитам наличными. В целом они выросли: при сумме кредита более 1 млн руб. с 12,4% до 13,9% годовых, от 300 тыс. до 1 млн руб. диапазон ставок установлен на уровне 13,9–17,9% годовых (прежде — 12,4–16,4% годовых). Неизменными остались лишь условия небольших ссуд до 300 тыс. руб.

В Сбербанке пояснили, что изменение минимальной ставки связано с завершением запланированного ранее периода акции со сниженными ставками, в рамках которого максимальное снижение составляло 1,5 п. п.

Предельная долговая нагрузка должна учитываться банками при выдаче необеспеченных кредитов гражданам с 1 октября 2019 года. Банк обязан рассчитывать ПДН при выдаче кредита на сумму более 10 тыс. руб. Сведения о долговой нагрузке потенциального заемщика банк получает от бюро кредитных историй (БКИ), среднемесячный доход заемщика банк считает самостоятельно (по справке 2-НДФЛ и т. п.). Потребительские кредиты физическим лицам, у которых ПДН более 50%, банк обязан учитывать с повышенным коэффициентом риска при расчете достаточности капитала, что делает их выдачу менее выгодной для кредитной организации.

Перед введением в действие учета ПДН банки активно набирали заемщиков, в том числе с помощью акционных продуктов, поскольку новая норма на выданные ранее кредиты не распространялась (см. “Ъ” от 19 сентября).

И регулятор, и эксперты считали, что это лишь временные послабления и с 1 октября доступность кредитов для граждан снизится, хотя банкиры это отрицали (см. “Ъ” от 5 августа). Действия крупнейшего игрока в секторе, на ценовую политику которого ориентируются другие банки, подтвердили гипотезу.

Сейчас банкиры не исключают роста ставок по сектору в целом, хотя планы подобного рода анонсировать не спешат. «Для поддержания объема выдач на фоне нововведений ЦБ и оценки спроса на повышенную ставку в краткосрочной перспективе некоторые банки пойдут по пути повышения процентов по кредитам, в основном в тех сегментах, в которых традиционно высокий уровень закредитованности населения,— отметили в банке “Русский стандарт”.— Величина и необходимость повышения ставок в значительной степени зависят от входящего потока клиентов и качества имеющейся активной базы». В банке оценивают, что стабилизационный рост ставок на рынке не превысит 5 п. п.

Отдельные игроки обещают сохранить ставки на текущем уровне, чтобы усилить свои позиции.

«Мы не планируем менять ставки и рассматриваем изменения в подходах ЦБ как возможность увеличить долю рынка»,— заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В пресс-службе ВТБ отметили, что изменение ценовых параметров кредитов будет зависеть только от движения ключевой ставки и действий других игроков, а не введения ПДН. При этом 1 октября ВТБ в противовес Сбербанку объявил о снижении ставок по потребительским кредитам и на рефинансирование ссуд в среднем на 0,2 п. п., но только для действующих клиентов. В принадлежащем ЦБ банке «ФК Открытие» сообщили, что не комментируют планы по изменению ставок.

Такой подход не удивителен. «Банки никогда не спешат анонсировать ухудшение условий, но всегда стремятся подчеркнуть любые льготы для граждан. По факту же далеко не всегда заявленные снижения ставок отражаются на средней стоимости кредита, поскольку затрагивают лишь лучших заемщиков или отдельные объекты»,— отмечает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. По его словам, с введением ПДН «можно ожидать роста ставок для менее благополучных заемщиков, в то время как для проверенных хороших клиентов банки постараются сохранить максимально выгодные условия».

Все это потянет среднюю ставку по потребительским ссудам в целом по рынку незначительно вверх, поскольку хороших заемщиков на рынке розничного кредитования ограниченное число, а корпоративный сектор пока не вызывает энтузиазма у банков в части кредитования, считает эксперт. По оценке аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, до конца года можно ожидать роста средних ставок в потребительском кредитовании в среднем на 2 п. п.

Ксения Дементьева