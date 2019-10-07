Кредиторы обошли долговую нагрузку

Пробелы в законодательстве позволили кредиторам занижать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Они запрашивают данные о кредитной нагрузке у региональных бюро кредитных историй (БКИ), зачастую не обладающих информацией. Такой подход пока не запрещен, и регулятор не может наказывать за его применение. По словам экспертов, наиболее востребована уловка микрофинансистами, для которых с введением ПДН давление на капитал значительно усилилось.

О том, что новое регулирование расчета ПДН позволяет кредиторам использовать нерелевантные данные о долговой нагрузке заемщика, рассказали “Ъ” участники рынка. «Указание ЦБ не содержит параметров БКИ, в которые необходимо обращаться для определения кредитной нагрузки потенциальных заемщиков,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Некоторые кредиторы начали запрашивать эту информацию у региональных бюро и зачастую, получая ответы об отсутствии у заемщика долгов, считают его кредитную нагрузку минимальной».

Рассчитывать ПДН кредиторы должны с 1 октября при выдаче ссуд от 10 тыс. руб. При ПДН более 50% действуют повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.

По состоянию на 4 октября в реестре ЦБ значилось 12 БКИ. При этом более 95% данных содержится в трех ведущих бюро — НБКИ, ОКБ и «Эквифакс», к крупным относится и БКИ «Русский стандарт». «Но даже у четырех крупнейших бюро данные различаются по составу, поэтому большинство кредиторов одновременно делают запросы сразу в несколько БКИ»,— говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В ЦБ признают, что сейчас его указание не содержит требования к количеству БКИ, в которые должны обратиться кредиторы. «Расчет среднемесячных платежей осуществляется не только на основе кредитных отчетов БКИ, но и с использованием другой информации, например информации о платежах по имеющимся кредитам (займам), указанной заемщиком в заявлении (анкете) на предоставление кредита»,— добавляют там. Но кредиторы «должны прописать в своих внутренних документах наименования БКИ, чьими данными они пользуются для расчета ПДН» и «сложившаяся практика свидетельствует о том, что кредитные организации, как правило, запрашивают информацию в трех-четырех крупных БКИ», утверждают в ЦБ.

По мнению президента АРБ Гарегина Тосуняна банки вряд ли будут пользоваться лазейкой в законодательстве, поскольку им это обойдется дороже. А с микрофинансовыми организациями (МФО) ситуация иная, считают эксперты. «Ряд крупных МФО тестировали уже существующую базу заемщиков на предмет расчета ПДН,—говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.— И далеко не всегда показатели "низкая долговая нагрузка" и "высокая платежная дисциплина" совпадали. В ряде категорий заемщики с высокой ПДН оказывались более дисциплинированными». По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Светланы Кордо, показатель ПДН в размере 50% считается неким критическим рубежом, при превышении которого возрастает риск дефолта заемщика. «Но в случае с МФО невозвраты компенсируются повышенными процентами,— поясняет она.— Для небольших кредиторов вопрос давления на капитал стоит особенно остро, а для клиентов МФО прежде всего характерно сочетание низкого дохода с высокой долговой нагрузкой».

Юристы отмечают, что сейчас избирательный подход к сотрудничеству с БКИ не может быть признан недобросовестной практикой. «Если в нормативном акте есть требование обратиться в БКИ без конкретизации процедуры, то обращение в любое бюро не будет являться нарушением,— говорит партнер МКА "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов.— Применить к кредитору какие-либо меры административной ответственности нельзя».

Решить данный вопрос должны изменения в закон «О кредитных историях», которые введут понятие квалифицированных БКИ, куда кредиторов обяжут обращаться для расчета ПДН. Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в сентябре 2019 года, однако этого не произошло.

Светлана Самусева