Кредиторы обошли долговую нагрузку

Пробелы в законодательстве позволили кредиторам занижать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Они запрашивают данные о кредитной нагрузке у региональных бюро кредитных историй (БКИ), зачастую не обладающих информацией. Такой подход пока не запрещен, и регулятор не может наказывать за его применение. По словам экспертов, наиболее востребована уловка микрофинансистами, для которых с введением ПДН давление на капитал значительно усилилось.
О том, что новое регулирование расчета ПДН позволяет кредиторам использовать нерелевантные данные о долговой нагрузке заемщика, рассказали “Ъ” участники рынка. «Указание ЦБ не содержит параметров БКИ, в которые необходимо обращаться для определения кредитной нагрузки потенциальных заемщиков,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Некоторые кредиторы начали запрашивать эту информацию у региональных бюро и зачастую, получая ответы об отсутствии у заемщика долгов, считают его кредитную нагрузку минимальной».
Рассчитывать ПДН кредиторы должны с 1 октября при выдаче ссуд от 10 тыс. руб. При ПДН более 50% действуют повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.
По состоянию на 4 октября в реестре ЦБ значилось 12 БКИ. При этом более 95% данных содержится в трех ведущих бюро — НБКИ, ОКБ и «Эквифакс», к крупным относится и БКИ «Русский стандарт». «Но даже у четырех крупнейших бюро данные различаются по составу, поэтому большинство кредиторов одновременно делают запросы сразу в несколько БКИ»,— говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович.
В ЦБ признают, что сейчас его указание не содержит требования к количеству БКИ, в которые должны обратиться кредиторы. «Расчет среднемесячных платежей осуществляется не только на основе кредитных отчетов БКИ, но и с использованием другой информации, например информации о платежах по имеющимся кредитам (займам), указанной заемщиком в заявлении (анкете) на предоставление кредита»,— добавляют там. Но кредиторы «должны прописать в своих внутренних документах наименования БКИ, чьими данными они пользуются для расчета ПДН» и «сложившаяся практика свидетельствует о том, что кредитные организации, как правило, запрашивают информацию в трех-четырех крупных БКИ», утверждают в ЦБ.
По мнению президента АРБ Гарегина Тосуняна банки вряд ли будут пользоваться лазейкой в законодательстве, поскольку им это обойдется дороже. А с микрофинансовыми организациями (МФО) ситуация иная, считают эксперты. «Ряд крупных МФО тестировали уже существующую базу заемщиков на предмет расчета ПДН,—говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.— И далеко не всегда показатели "низкая долговая нагрузка" и "высокая платежная дисциплина" совпадали. В ряде категорий заемщики с высокой ПДН оказывались более дисциплинированными». По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Светланы Кордо, показатель ПДН в размере 50% считается неким критическим рубежом, при превышении которого возрастает риск дефолта заемщика. «Но в случае с МФО невозвраты компенсируются повышенными процентами,— поясняет она.— Для небольших кредиторов вопрос давления на капитал стоит особенно остро, а для клиентов МФО прежде всего характерно сочетание низкого дохода с высокой долговой нагрузкой».
Юристы отмечают, что сейчас избирательный подход к сотрудничеству с БКИ не может быть признан недобросовестной практикой. «Если в нормативном акте есть требование обратиться в БКИ без конкретизации процедуры, то обращение в любое бюро не будет являться нарушением,— говорит партнер МКА "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов.— Применить к кредитору какие-либо меры административной ответственности нельзя».
Решить данный вопрос должны изменения в закон «О кредитных историях», которые введут понятие квалифицированных БКИ, куда кредиторов обяжут обращаться для расчета ПДН. Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в сентябре 2019 года, однако этого не произошло.
Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи. Уже по итогам года ожидается замедление выдач до 20% против +30% в 2017–2018 годах в связи с существенным уменьшением выдачи коротких микрозаймов до зарплаты (PDL) на фоне ограничения их предельной доходности — до 1% в день. До конца 2019 года влияние на объемные показатели будет отражено не в полной мере, более ощутимый эффект от изменения предельных ставок для рынка будет уже в 2020 году. Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В связи с этим количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019 года на рынке останется около 1,8 тыс. МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1,5 тыс. компаний. Введение ПДН и изменение порядка расчета нормативов капитала коснутся займов, выданных после 1 октября 2019 года, поэтому принятые меры также окажут лишь ограниченное влияние на динамику рынка в этом году. По итогам 2019 года объем микрофинансового рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд руб., прогнозируют в «Эксперт РА».
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