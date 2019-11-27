Украина, Эстония, Литва и Швеция призвали Россию предоставить навигацию в Азовское море

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с призывом уважать нормы международного права и уважать украинский суверенитет. Главы МИДов также призвали обеспечить беспрепятственный доступ кораблей в украинские порты в Азовском море.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Власти Украины подали в 2018 году в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией конвенции по морскому праву. В документе говорится о том, что Москва нарушила суверенные права Киева в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Речь идет о пользовании морскими акваториями и континентальным шельфом, которые прилегают к Крыму. Споры о российском присутствии в прибрежных территориях привели к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Россия задержала три украинских корабля с 24 членами экипажей, обвинив их в нарушении государственной границы РФ.

Украинские моряки были арестованы и находились под стражей до обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в сентябре 2019 года. В ноябре РФ передала Украине и задержанные годом ранее корабли. Тем не менее, Киев намерен добиваться признания вины Москвы в инциденте, а также выплаты компенсации со стороны России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украина не исчерпала керченский инцидент».