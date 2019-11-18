Россия вернула Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», сообщил МИД РФ. Место передачи кораблей официально не называется, но источники “Ъ” говорили, что она должна состояться в нейтральных водах близ Керченского пролива.

О том, что корабли начали буксировать в Керченский пролив, стало известно 17 ноября. Тогда же видеозапись прохода кораблей под арками Крымского моста опубликовало агентство Reuters.

МИД подчеркнул, что эти корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в РФ уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы. «Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется»,— сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Хотели бы еще раз подчеркнуть, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений»,— подчеркивается в пресс-релизе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы о передаче кораблей Киеву не связано с требованием Международного трибунала ООН по морскому праву, который в конце мая обязал РФ передать корабли украинской стороне. «Вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации. Соответственно, этих занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности, поэтому просим обращаться за комментариями туда»,— сказал господин Песков журналистам.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в своем Facebook сообщила, что Киев не откажется от планов привлечь Москву к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву и после возвращения кораблей на Украину.

Ранее “Ъ” писал, что российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. При этом официально МИД России не связывал передачу кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».

Как задерживали украинские корабли в Керченском проливе: