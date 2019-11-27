Платежных агентов пересчитают

ЦБ собирается получить от кредитных организаций информацию о числе устройств их банковских платежных агентов (БПА). Особое внимание он просит уделить комиссиям, взимаемым агентами в небольших населенных пунктах, там у граждан зачастую нет альтернативного канала платежей. ФАС не исключает введения в следующем году ограничения на размер комиссионных.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации банков России (АБР), в котором она по «просьбе Банка России» просит направить в свой адрес информацию по состоянию на 1 декабря «об изменении числа устройств БПА» и уровне комиссионного вознаграждения. При этом банки должны выделить «информацию по населенным пунктам с численностью населения менее 3 тыс. человек». Вечером во вторник оперативно получить комментарии ЦБ о целях сбора подобных данных “Ъ” не удалось.

Банковский платежный агент — это юридическое лицо или ИП, принимающее платежи физических лиц как в адрес банков, так и иных структур (за мобильную связь, ЖКХ и другое). Кредитные организации к платежным агентам не относятся.

Вопрос о стоимости услуг БПА поднимается не впервые. Так, в марте этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России разработали рекомендации о порядке раскрытия информации о размере вознаграждения, взимаемого с потребителя при оказании услуг БПА. Основанием для подготовки рекомендаций послужило поступление в антимонопольные органы информации о том, что в ряде случаев гражданам при оплате с использованием платежных терминалов предоставляются неточные или искаженные сведения об условиях оказываемых услуг. В октябре ФАС сообщила, что начала проверку платежных терминалов в ряде аэропортов Москвы на предмет завышенной комиссии. В службе отметили, что в последующем также будут изучены условия оказания аналогичных услуг на территории железнодорожных вокзалов Московского региона.

Как пояснил “Ъ” заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, в данный момент речь о регулировании тарифов БПА не идет. «После изучения ситуации с учетом развития различных сервисов по оплате товаров и услуг в рамках системы быстрых платежей (СБП), где комиссии ограничены, регулирование комиссий БПА может стать вопросом следующего года»,— добавил он.

Впрочем, сам рынок БПА, которыми преимущественно являются системы платежных терминалов, настолько сжался, что если регулирование и имеет смысл, то только в крайне ограниченном объеме. «Доля безналичных платежей постепенно растет, поэтому вся инфраструктура приема наличных средств, включая физические точки и терминалы самообслуживания, испытывает трудности с сохранением клиентов и объемов платежей,— отмечает директор системы приема платежей "Федеральная система «Город»" Петр Мазанов.— В ситуации снижения объемов платежей агенты сокращают инфраструктуру». По его мнению, активное развитие СБП на рынке коммунальных платежей, планируемое в 2020 году, «может еще ускорить этот тренд». По словам бывшего исполнительного директора системы Cyberplat Владимира Кузнецова, за последние несколько лет парк устройств по приему наличных БПА сократился примерно в пять раз, сейчас это около сотни тысяч устройств. «В основном они сохранились там, где нет активной конкуренции в виде банков или безналичных каналов оплаты, потому что люди уже не готовы переплачивать комиссии за близость»,— поясняет он. По словам господина Кузнецова, какое-либо регулирование имеет смысл только там, где нет альтернативных каналов оплаты. Однако стоит учитывать, что владельцы платежных терминалов «несут затраты на их физическое содержание и вынуждены оплачивать инкассацию и ограничение тарифов просто приведет к уходу оставшихся игроков», резюмировал он.

Ксения Дементьева