Полковнику компенсировали уголовное дело

По информации “Ъ”, Южный окружной военный суд (ЮОВС) удовлетворил иск бывшего начальника Кизилюртовского муниципального отдела внутренних дел Дагестана полковника Асхабали Заирбекова о выплате ему денежного довольствия за пять лет в размере 7,8 млн руб. Еще 1,7 млн руб. офицер получит в качестве возмещения расходов по оплате адвокатов, участвовавших в его деле. Напомним, что в 2014 году экс-полицейскому было предъявлено обвинение в пособничестве бандитским нападениям на дагестанских дорогах. Однако в 2016 году военный суд оправдал офицера, получившего право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

Приговор, вынесенный военным судом по делу о бандитских нападениях на дорогах Дагестана, вступил в силу в июне 2017 года. По решению суда полковник Асхабали Заирбеков был оправдан в связи с непричастностью к преступлениям, он получил право на реабилитацию. В сентябре 2019 года бывший полицейский решил воспользоваться своим правом, обратившись с иском о выплате ему денежного довольствия с момента ареста, 24 февраля 2014 года, до вынесения судебного решения по иску. Он также просил суд оплатить труд его защитников и расходы, связанные с приобретением им авиабилетов.

Истец обосновал расчеты квитанциями об оплате и чеками на общую сумму 1,365 млн руб. К итоговым суммам иска он просил применить индекс потребительских цен. Оправданный офицер просил суд обязать прокурора Дагестана принести ему официальное извинение от государства и разместить его в средствах массовой информации, которые широко освещали незаконное привлечение к уголовной ответственности бывшего полицейского. При этом сведения о своей реабилитации Заирбеков просил опубликовать в «Российской газете», «Черновике» и «Новом деле». Прокурор и представитель казначейства полагали, что реабилитированному положены выплаты до его увольнения из полиции — января 2017 года, поскольку с этого момента он получает пенсию за выслугу лет.

Суд, изучив материалы дела, установил, что Заирбеков с января 2012 года служил начальником МО Кизилюртовский МВД Дагестана, через полгода в Карабудахкентском районе было возбуждено уголовное дело по разбойным нападениям. Спустя год Заирбеков обратился к прокурору республики взять под личный контроль расследование этого уголовного дела, поскольку следователи оказывают на его фигурантов физическое воздействие и склоняют их к оговору Заирбекова. В свою очередь, следователь просил министра внутренних дел Дагестана отстранить Заирбекова от должности, указав на его заинтересованность в деле. Приказом министра полковник был переведен с должности в резерв полицейского главка из-за конфликта интересов, а уже в феврале 2014 году ему было предъявлено обвинение в пособничестве разбойным нападениям, и он был арестован по решению суда. После чего заработная плата ему не начислялась.

Суд указал, что Заирбеков находился в распоряжении МВД Дагестана сверх установленного законом срока из-за нахождения под стражей. Поскольку он не был назначен на другую должность, то расчет положенной выплаты зарплаты необходимо исчислять по занимаемой им должности начальника муниципального отдела внутренних дел до момента вынесения данного постановления, а не датой его увольнения в 2017 году из-за уголовного преследования.

Согласно расчетам специалистов МВД, размер выплаты денежного довольствия Заирбекову с учетом потребительских цен составляет 7,8 млн руб. Сумма возмещения расходов по оплате адвокатам составляет 1,7 млн руб. В итоге суд определил взыскать с казны 9,5 млн руб. в пользу бывшего полицейского.

Он также удовлетворил его просьбы об официальном извинении от государства прокурором Дагестана, исключив публикацию в газете «Новое дело».

Истец и его представитель воздержались от комментариев “Ъ”, сославшись на нежелание привлекать к делу внимание прессы, тем более что в недавнем прошлом СМИ «одномоментно, как по указанию», дезинформировали общество о причастности экс-полицейского к бандитским нападениям в Дагестане. Интересно, что в 2018 году Асхабали Заирбеков неудачно баллотировался на должность главы Хунзахского района Дагестана.

Как ранее сообщал “Ъ”, в сентябре 2016 года Асхабали Заирбеков был оправдан по всем инкриминируемым ему эпизодам пособничества в разбойном нападении и в незаконном обороте оружия (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 162, а также ч. 1 ст. 222 УК РФ). Офицер был освобожден из-под стражи в зале суда.

Как говорилось в материалах дела, полицейские создали вооруженную группу с целью совершения разбойных нападений на жителей Левашинского района Дагестана, перевозивших деньги через российско-азербайджанскую границу в Махачкалу. Обвиняемым инкриминировалось два эпизода разбоя. Первый был совершен 24 августа 2012 года в Карабудахкентском районе. Участники банды «организовали полицейский пост» на съезде с федеральной трассы «Кавказ» и около четырех часов утра остановили автомобиль, в котором находились трое местных предпринимателей. Угрожая оружием, бизнесменов вывезли на окраину села Новый Кумух Буйнакского района, где отобрали у них более 43 млн руб.

Второе нападение группа совершила 15 февраля 2013 года на бывшем посту ДПС «Кулар» в Дербентском районе: в три часа дня полицейские остановили автомобиль с двумя бизнесменами, вывезли их на пустырь у села Музаим и, угрожая оружием, забрали более 35 млн руб. Четверо подсудимых, проходивших по этому делу вместе с оправданным полковником, были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 15 лет.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону