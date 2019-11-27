Мусор загонят в схему

Информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой впервые станет официальной и публичной. Это следует из проекта содержания федеральной схемы обращения с отходами, которую до 31 марта 2020 года должна разработать госкомпания «Российский экологический оператор» (РЭО). Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям запретят отклоняться от утвержденных маршрутов. Новые требования, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, станут проблемой для столичных властей: им придется договариваться с другими субъектами и публиковать информацию, в какие регионы, кроме Подмосковья, едет столичный мусор.

Минприроды опубликовало на Regulation.gov.ru проект постановления правительства, регламентирующего порядок разработки, утверждения, корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требований к ее составу и содержанию. Отметим, каждый регион руководствуется своей территориальной схемой — этот документ учитывает, в частности, имеющиеся в субъекте мусорные мощности, потоки отходов, а также планируемую к размещению в будущем инфраструктуру. На этих документах и будет базироваться федеральная схема. Ее РЭО должен разработать до 31 марта 2020 года.

В документе должны быть указаны все источники образования твердых коммунальных отходов, их количество, места накопления мусора, а также полигоны, мусоросортировочные станции, заводы по переработке и сжиганию. Помимо «мусорных» операций внутри субъекта, документ будет содержать информацию о соглашениях между регионами об обращении с отходами, местах нахождения предназначенных для этого «мусорных» объектов, данные о применяемых технологиях и будущих мощностях. Кроме того, на федеральной схеме должны быть отображены потоки отходов от источника образования до конечного полигона или завода, а также вся цепочка этого процесса. Помимо этого, документ должен содержать данные о массиве отходов, переданных из одного региона в другой.

Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную терсхему, будет запрещено. Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям предписано соблюдать «потоки движения» отходов, закрепленные в документе. Обязательность распространяется в том числе на физических и юридических лиц и органы госвласти и местного самоуправления, следует из проекта постановления.

Опрошенные “Ъ” эксперты прогнозируют, что новые требования станут проблемой для Москвы. По разным оценкам, в столице образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, а куда поступает оставшийся объем (помимо того, что отправляется на мусоросжигательные заводы), официально не сообщается. По словам нескольких собеседников “Ъ” в мусоровывозящих компаниях и источников, близких к Минприроды, этот мусор вывозится во Владимирскую, Тульскую и Рязанскую области. Это неоднократно приводило к конфликтам с местными жителями. Согласно законодательству, ввоз отходов из одного региона в другой должен осуществляться на основании соглашения между субъектами, однако достоянием общественности является лишь договор Москвы и Московской области.

Глава движения «Альянс зеленых» Александр Закондырин говорит, что обнародование подобной информации необходимо. «Основная математика происходит на сером размещении отходов: некорректно считается логистика, тарифы, компании сортируют отходы на нелегальных местах, где есть не все документы,— говорит он.— Если сделать эту информацию максимально прозрачной, для многих участников рынка этот бизнес станет просто невыгодным».

“Ъ” отправил запрос в столичный департамент ЖКХ, однако там оперативно ответить не смогли.

Помимо этого, документ дает возможность инвестору или РЭО включать в федеральную терсхему объекты, необходимые для нескольких субъектов. При этом финальный проект документа будет согласовываться федеральными ведомствами без участия региональных чиновников. Координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» Анна Гаркуша видит в этом коррупционную составляющую: «Допустим, какой-то инвестор хотел построить мусоросжигательный завод в регионе, но губернатор отказался. Тогда компания придет к РЭО с проектом и деньгами, и они заставят регион построить у себя завод для отходов другого региона». Также эксперт обращает внимание, что порядок пересмотра федеральной схемы подразумевает, что ее будет необходимо изменять и заново утверждать при нововведениях в одном из регионов.

Анна Васильева