Суд взыскал с совладельца ГК «Унисто Петросталь» 380 млн рублей в пользу банка «Санкт-Петербург»

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» к Владимиру Оксману, совладельцу ГК «Унисто Петросталь» и ООО «Астра».

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, банк требовал взыскать задолженность по кредитному договору и судебные расходы по иску на сумму 387,8 млн рублей, заключенному три года назад. Райсуд требования банка удовлетворил, солидарно взыскав с Владимира Оксмана и ООО «Астра» 380,7 млн руб.

Ранее Горсуд Петербурга оставил без изменений еще одно решение Красногвардейского районного суда по иску ПАО «Банк "Санкт-Петербург» к Владимиру Оксману, бывших владельцев ГК «Унисто Петросталь» Игорю Толстых, Ольге Покровской, ЗАО «Универсальное строительное объединение», ООО «Унисто Петросталь Проект», ООО «Астра» и еще нескольким компаниям о взыскании задолженности по кредиту. С ответчиков было взыскано 522 млн рублей.

Напомним, что в начале октября банк «Санкт-Петербург» подал заявление о личном банкротстве владельца ГК «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывших собственников компании. Все они выступали поручителями по кредитам группы компаний на общую сумму 1,5 млрд рублей.