«Когда у людей и сообществ есть право и возможность, происходят изменения» UNAIDS представила доклад о роли ВИЧ-инфицированных людей в борьбе с распространением заболевания

Важность участия сообществ людей, живущих с ВИЧ, в разработке стратегий и программ по борьбе с распространением заболевания отметили авторы ежегодного доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), приуроченного к Всемирному дню борьбы с СПИДом. Эксперты констатировали, что 54% новых случаев инфицирования приходится на группы риска: наркопотребителей, мужчин, имеющих секс с мужчинами, и секс-работников. Говоря о ситуации в Восточной Европе, эксперты подчеркнули, что именно сообщества людей, затронутых ВИЧ, «предлагают и реализуют инновационные подходы для снижения цен на антиретровирусные препараты и используют наиболее эффективные механизмы оказания услуг, внедряют профилактику, основанную на достоверной информации».

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) накануне Всемирного дня борьбы с ВИЧ, который отмечается 1 декабря, выпустили доклад «Власть людям» («Power to the People»), посвященный важности участия людей, живущих с ВИЧ, в формировании стратегий и политики борьбы с распространением этой инфекции. «В тех регионах, где люди и сообщества, живущие с ВИЧ и затронутые им, включены в процесс принятия решений и предоставления услуг в связи с ВИЧ, количество новых случаев заражения уменьшается и большее число ВИЧ-инфицированных людей получают доступ к лечению»,— говорится в сообщении UNAIDS.

«Когда у людей и сообществ есть право и возможность, происходят изменения,— отметила исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима.— Cолидарность женщин, молодежи, мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, работников секс-бизнеса, людей, употребляющих наркотики, и трансгендерных людей изменила картину эпидемии, а расширение их возможностей положит конец эпидемии».

В мире в 2018 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 37,9 млн человек — 36,2 млн взрослых и 1,7 млн детей (в возрасте до 15 лет). 79% людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. На конец июня 2019 года 24,5 млн человек получали лечение.

Во вступительном слове к докладу Винни Бьянима обратила внимание, что в 2018 году более половины новых случаев ВИЧ были диагностированы среди ключевых групп риска. Так, по данным UNAIDS, на ключевые группы риска и их сексуальных партнеров приходится 54% новых случаев инфицирования в мире, при этом для стран Восточной Европы и Центральной Азии (к этой группе в классификации UNAIDS относится Россия) эта цифра почти вдове больше — более 95%. Аналогичная ситуация зарегистрирована на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Западной и Центральной Европе, а также в Северной Америке это число составляет 88%.

«Риск заражения ВИЧ в 22 раза выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами; в 22 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков; в 21 раз выше среди лиц, работающих в секс-индустрии; в 12 раз выше среди трансгендерных лиц»,— отмечают в UNAIDS.

Там же отмечают, что число новых случаев инфицирования сократилось на 40% по сравнению с 1997 годом, «когда этот показатель достиг пикового значения»,— до 1,7 млн.

Число умерших от сопутствующих ВИЧ заболеваний снизилось на 56% относительно пикового показателя 2004 года и на 33% — по сравнению с 2010 годом, составив в 2018 году 770 тыс. человек.

«UNAIDS призывает все страны к полной поддержке и расширению возможностей организаций под руководством сообществ, привлечению их к процессам принятия решений во всех случаях, затрагивающих вопросы здоровья и благополучия членов сообществ, и устранению препятствий для их активного участия в мероприятиях по борьбе с ВИЧ,— отмечают в UNAIDS.— Только при условии полного финансирования и полной поддержки работы организаций под руководством сообществ искоренение СПИДа может стать реальностью».

«В странах Восточной Европы и Центральной Азии, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, именно сообщества людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемией, предлагают и реализуют инновационные подходы для снижения цен на антиретровирусные препараты, используют наиболее эффективные механизмы оказания услуг, такие как консультации "равный равному", аутрич работа, мобильные услуги для людей, употребляющих наркотики,— заявил “Ъ” региональный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдана.— Именно сообщества инициировали внедрение профилактических вмешательств, основанных на достоверной информации, например доконтактную профилактику». А госпожа Бьянима отметила, что глобальное сокращение финансирования ставит под угрозу устойчивость услуг в связи с ВИЧ, вследствие чего «активность сообществ становится критически важной»: «Необходимо устранить барьеры, мешающие им оказывать услуги и находить средства. Сообщества должны иметь пространство и силу, чтобы высказывать свои требования и предлагать свои собственные решения».

Валерия Мишина