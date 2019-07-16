В мире стали реже инфицироваться ВИЧ

Число новых случаев ВИЧ в мире в 2018 году снизилось на 100 тыс.— до 1,7 млн, показатели смертности снизились до 770 тыс. случаев. Таковы данные доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Однако в документе отмечается, что прогресс фиксируется в основном за счет стран Южной Африки, так как в странах Восточной Европы и Центральной Азии «наблюдается тревожный рост» числа новых случаев ВИЧ.

В 2018 году в мире диагноз ВИЧ был поставлен 1,7 млн человек — это на 100 тыс. меньше, чем за 2017 год (данные ВОЗ), и на 16% меньше, чем в 2010 году. Как отмечается в докладе UNAIDS «Сообщества в центре внимания», темпы борьбы с ВИЧ в разных странах неравномерны: по мнению экспертов UNAIDS, положительная динамика фиксируется в основном за счет показателей стран Южной Африки, где с 2010 года число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 40%. Такую же динамику показывает и уровень смертности. При этом «наблюдается тревожный рост новых случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии (29%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (10%) и Латинской Америке (7%)»,— отмечается в докладе. Напомним, ранее представители UNAIDS указывали, что ответственность за рост заболеваемости в странах Восточной Европы и Центральной Азии несет в первую очередь Россия, так как 80% новых случаев ВИЧ в этом регионе выявляются в РФ.

В докладе отмечается, что в Восточной Европе и Центральной Азии 72% живущих с ВИЧ знали о своем ВИЧ-статусе в 2018 году, при этом доступ к лечению имели 53%.

В докладе отмечается, что 54% новых случаев ВИЧ в мире приходится на ключевые группы (потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса и мужчины, имеющие секс с мужчинами, заключенные). Однако комплексными услугами по профилактике ВИЧ, согласно документу, в мире охвачены менее 50% представителей ключевых групп. «Покончить со СПИДом можно, только сосредоточившись на людях, а не на болезнях, создав "дорожные карты" для людей и мест, оставленных без внимания, а также применяя правозащитный подход к людям, наиболее затронутым ВИЧ»,— заявила и. о. исполнительного директора UNAIDS Гунилла Карлссон. В докладе, в частности, говорится, что на наркопотребителей приходится 41% новых случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии и 27% новых случаев ВИЧ-инфекции на Ближнем Востоке и в Северной Африке, «при этом в обоих регионах отсутствуют адекватные программы снижения вреда».

В докладе говорится, что с 2010 года смертность от СПИДа в мире снизилась на 33% — до 770 тыс. в 2018 году.

Однако здесь также наблюдается существенная разница между показателями в разных странах. Так, UNAIDS отмечает прогресс в восточной и южной частях Африки: «Однако в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке с 2010 года — на 9%».

В UNAIDS также обратили внимание, что впервые глобальные ресурсы, направленные на борьбу со СПИДом, значительно сократились — почти на $1 млрд: «Доноры выделяли меньше ресурсов, а внутренние инвестиции росли недостаточно быстро для компенсации инфляции. В 2018 году на противодействие СПИДу было выделено $19 млрд».

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году было выявлено 101 345 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 4,9% меньше, чем в 2017 году. К концу 2018 года в стране проживало 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. На диспансерном учете состояли более 751,7 тыс. ВИЧ-инфицированных, что составило 72% от числа живущих с диагнозом. Антиретровирусную терапию получали 443 тыс. пациентов, включая более 44,3 тыс. находившихся в местах лишения свободы. Таким образом, охват лечением составил 42,4% от числа живших с диагнозом ВИЧ-инфекция и 58,9% от числа состоявших на диспансерном наблюдении.

При этом статистика, предоставляемая Минздравом РФ, отличается от данных Роспотребнадзора. По данным министерства, в 2018 году ВИЧ-инфекцию в РФ выявили у почти 86 тыс. человек, в целом по стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ, из которых 712,5 тыс. находятся под диспансерным наблюдением. В Минздраве РФ заявляли, что рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки: показатель заболеваемости может расти из-за снижения смертности, что связано с успешным лечением больных.

Валерия Мишина