Fashion TV разделился на части

Суд встал на сторону российской компании «ФэшнТВ» в ее многолетнем споре с владельцами международной версии телеканала Fashion TV. Сейчас глобальная версия канала вещает в России под брендом F, в частности в сети спутникового оператора «Орион Экспресс». Еще ряд операторов транслируют российскую версию, а «Ростелеком» — ни ту ни другую.

Арбитражный суд Москвы 8 ноября отказал в иске австрийской Fashion TV Programmgesellschaft к ООО «ФэшнТВ» о запрете последнему использовать в России бренд Fashion TV, следует из картотеки суда. 14 ноября этот же суд уже по иску самого «ФэшнТВ» запретил использовать этот бренд ООО «Интермода», которое представляет в России интересы Fashion TV Programmgesellschaft.

100,5 тысячи человек составляла среднесуточная аудитория Fashion TV в России в первом полугодии (данные Mediascope)

Как ранее писал “Ъ”, спор между двумя вещателями Fashion TV продолжается несколько лет, из-за чего в российских телесетях сейчас представлены сразу две версии канала. В Fashion TV Programmgesellschaft (на 80% принадлежит Мишелю Адаму и на 20% — Finstar Олега Бойко), управляющей телеканалом на международном уровне, утверждают, что договор с российским «ФэшнТВ» был расторгнут еще в 2016 году из-за ряда нарушений. В «ФэшнТВ» настаивают, что договор до сих пор действует.

«С нашей точки зрения, суды однозначно указали на то, что мы можем использовать телеканал и все входящие в него товарные знаки, а "Интермода" — нет, вопрос закрыт окончательно»,— заявил “Ъ” гендиректор и учредитель «ФэшнТВ» Андрей Дроздов. Он утверждает, что в ближайшее время компания подаст в суд документы для признания в России решения Лондонского международного коммерческого арбитража (LCIA) о признании ее эксклюзивного права на вещание Fashion TV в России и СНГ, после чего «вещание со стороны "Интермоды" будет невозможно».

Президент Fashion TV Programmgesellschaft супруга Мишеля Адама Мария Лисовска заявила “Ъ”, что «Интермода» (согласно Kartoteka.ru, ее учредитель — мать госпожи Лисовской Елена Кунтохиева) ретранслирует в России канал под названием F, а не Fashion TV. Как сообщал “Ъ” 26 августа, совладельцы международного Fashion TV рассматривают продажу всего этого бизнеса или его части. Судебные споры не повлияют на переговоры, отметила госпожа Лисовска.

Споры уже привели к проблемам с присутствием канала в телесетях. В частности, «Ростелеком» приостановил вещание Fashion TV до решения правовых вопросов. По словам Андрея Дроздова, «ФэшнТВ» ведет переговоры о возобновлении договора с «Ростелекомом» с декабря 2019 года. Представитель «Ростелекома» это не подтверждает. По его словам, компания пока не обращалась к оператору по поводу условий восстановления вещания. По словам господина Дроздова, у «ФэшнТВ» действуют договоры с «Вымпелкомом», «НТВ-Плюс», «Акадо», Netbynet и региональными операторами. Такой договор также есть у МТС, подтвердил представитель оператора.

Среди крупных партнеров «Интермоды» — спутниковый оператор «Орион Экспресс», говорит собеседник “Ъ” на рынке. Представитель «Орион Экспресс» подтвердил, что у оператора есть договор с «Интермодой» на вещание канала F.

Потенциально судебные споры могут затянуться еще на месяцы, но шансы на положительный исход для Fashion TV Programmgesellschaft невелики, учитывая, что Роспатент уже зарегистрировал товарный знак по заявке российского «ФэшнТВ», указывает консультант O2 Consulting Ольга Николаева. «Пока мяч на стороне "ФэшнТВ", которому удалось получить два решения в свою пользу. Если оба вступят в законную силу, Fashion TV Programmgesellschaft будет очень проблематично свободно использовать спорное название канала на российском рынке»,— подтверждает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Но маловероятно, что операторы, уже отключившие сигнал «ФэшнТВ», немедленно возобновят с ним сотрудничество, прогнозирует она, скорее всего, компании станут дожидаться не только апелляции, но и кассации по обоим делам.

Валерия Лебедева