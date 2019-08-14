Моду снимают с эфира

Структура основателя Fashion TV Мишеля Адама предъявила претензии к работе российского вещателя канала, потребовав запретить ему использовать свой бренд. Роскомнадзор при этом считает, что каналом в России в нарушение закона фактически управляет иностранное юридическое лицо. Ответчик считает претензии необоснованными, но «Ростелеком» уже отключил Fashion TV до прояснения правовых вопросов.

Австрийская Fashion TV Programmgesellschaft просит Арбитражный суд Москвы пресечь нарушение прав на товарный знак со стороны ООО «ФэшнТВ». В начале августа суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц компанию Fashion TV Russia с Британских Виргинских островов и Роскомнадзор. К «ФэшнТВ» подан иск о запрете использования без согласия правообладателя товарных знаков, в том числе словесного обозначения Fashion TV и логотипа в виде буквы f в бриллианте, пояснил “Ъ” судебный представитель Fashion TV Programmgesellschaft Александр Матвеев.

«Мы за легальный бизнес и пытаемся в правовом поле отстоять права на наш телеканал и бренд. В данный момент ООО "ФэшнТВ" занимается пиратством, но мы надеемся на правосудие»,— сообщила “Ъ” президент Fashion TV Programmgesellschaft Мария Лисовска, супруга основателя Fashion TV Мишеля Адама. Бизнесмен Олег Бойко, чья компания Finstar выступает совладельцем головной структуры Fashion TV, проинформирован о судебном процессе между «ФэшнТВ» и Fashion TV Programmgesellschaft, сообщила его представитель.

Российское ООО «ФэшнТВ» основано в 2007 году. Тогда же компания заключила договор с Fashion TV Russia о распространении каналов Fashion TV Network и Fashion TV HD. Соглашение действует и сейчас, говорит гендиректор и владелец «ФэшнТВ» Андрей Дроздов. По его словам, истец в том числе пытается запретить компании транслировать канал. «Fashion TV Programmgesellschaft никак не использует этот телеканал на территории России самостоятельно, соответственно, она эти требования предъявлять не может. Мы ей ничем не мешаем»,— настаивает господин Дроздов.

Fashion TV Russia, как и «ФэшнТВ», входит в структуры бизнесмена Александра Шусторовича, утверждает Мария Лисовска. По ее словам, лицензионный договор между Fashion TV Russia и FTV BVI Мишеля Адама, заключенный в 2007 году, был расторгнут в 2016 году из-за нарушений, среди которых регистрация «ФэшнТВ» товарных знаков на территории РФ. Интересы австрийской компании в России сейчас представляет только ООО «Интермода», подчеркивает она.

Вопросы к «ФэшнТВ» появились и у Роскомнадзора, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. В начале года ведомство установило, что Fashion TV Russia владеет всеми правами на канал в целом, а «ФэшнТВ» уполномочено только распространять канал на территории РФ. Таким образом, компания с Британских Виргинских островов «косвенно управляет деятельностью ООО "ФэшнТВ" и фактически определяет принимаемые им решения» в нарушение закона о СМИ, решил Роскомнадзор, составив протокол о привлечении «ФэшнТВ» к административной ответственности. Компании грозил штраф в размере 30–40 тыс. руб., но суд установил, что на момент составления протокола срок привлечения к ответственности истек.

Логично, что «ФэшнТВ» пытается оспорить претензии Роскомнадзора, считает CEO «Онлайн патент» Алина Акиншина. Лицензионный договор, по сути, относится к распоряжению интеллектуальными правами и не может содержать каких-либо ограничительных условий по деятельности лицензиата, а также положений, которые относились бы к управлению организацией, рассуждает она.

Конфликт вокруг Fashion TV уже вызвал реакцию среди операторов платного ТВ. «Ростелеком» приостановил вещание канала до решения правовых вопросов, сообщил представитель оператора. Fashion TV также входит, например, в пакеты МТС и «Вымпелкома». «Мы внимательно наблюдаем и по необходимости запрашиваем разъяснения у партнера, так как ситуация спорная и неоднозначная»,— сообщила представитель «Вымпелкома». Оператор не планирует расторгать договор с «ФэшнТВ», но допускает его пересмотр или расторжение, в случае если, к примеру, в результате судебного разбирательства контент канала существенно изменится.

Владислав Новый