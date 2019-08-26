Fashion TV покажется инвесторам

Международный телеканал Fashion TV, среди совладельцев которого группа Finstar российского бизнесмена Олега Бойко, выставлен на продажу. Его акционеры ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями из Азии и Европы, рассчитывая, по данным “Ъ”, получить оценку актива свыше $50 млн. В России канал конфликтует с одним из дистрибуторов, требуя запретить ему использовать бренд Fashion TV.

Совладельцы международного телеканала Fashion TV рассматривают продажу всего этого бизнеса или его части, рассказал “Ъ” источник на медиарынке. Около 80% Fashion TV контролируют структуры основателя канала — польского бизнесмена Мишеля Адама, около 20% — у Finstar Олега Бойко, уточнил источник “Ъ” и подтвердил собеседник, близкий к одному из акционеров. Они рассчитывают на оценку 100% Fashion TV не менее чем в $50 млн, говорят источники “Ъ”, близкие к компании.

«Мы находимся в процессе переговоров и не можем сейчас комментировать стоимость компании,— сообщила “Ъ” президент Fashion TV Programmgesellschaft Мария Лисовска, супруга господина Адама.— Переговоры ведутся как минимум с пятью группами из Индии, Китая, Гонконга и Европы». Будет ли Finstar рассматривать возможность выхода из Fashion TV в результате сделки, зависит от ее условий, говорит представитель группы Олега Бойко. «Привлекательность актива — в его огромном потенциале для рынка развлечений. Fashion TV является отличной платформой для разработки новых проектов в области медиа и интернет-технологий, особенно для рынков Азии, где Fashion TV имеет неоспоримую популярность»,— подчеркнула представитель Finstar.

Fashion TV основан в 1997 году во Франции. Согласно презентации канала, его охват составляет 470 млн абонентов платного ТВ и 400 млн пользователей OTT-сервисов по всему миру, включая 62 млн и 50 млн соответственно в СНГ. Финансовые показатели Fashion TV не раскрываются. Мария Лисовска утверждает, что канал прибылен.

С 2007 года Fashion TV в России распространяли входящие в структуры бизнесмена Александра Шустеровича Fashion TV Russia и ООО «ФэшнТВ». Лицензионный договор между Fashion TV Russia и FTV BVI Мишеля Адама, заключенный в 2007 году, был расторгнут в 2016 году из-за нарушений, среди которых регистрация «ФэшнТВ» товарных знаков на территории РФ, рассказывала ранее “Ъ” Мария Лисовска. По ее словам, интересы компании в России сейчас представляет только ООО «Интермода». Сотрудник этой компании уточняет, что она активно развивает продажи Fashion TV, в том числе перезаключая контракты с операторами на SD-версию, но часть из них пока остаются партнерами «ФэшнТВ». Как сообщал “Ъ” 14 августа, структура Мишеля Адама предъявила претензии к «ФэшнТВ», потребовав запретить ему использовать бренд.

По данным Mediascope, среднесуточный охват Fashion TV в первом полугодии в российских городах с населением более 100 тыс. составлял 100,5 тыс. человек старше четырех лет (0,1%), накопленный охват — 6,9 млн человек (9,9%).

Это нишевый телеканал, предназначенный для трансляций в барах, гостиницах, публичных местах, отмечает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Учитывая средний возраст зрителей 40–50 лет, довольно низкое время телесмотрения и нишевой сегмент, заинтересовать рекламодателей аудиторными показателями Fashion TV будет сложно, считает он. Ценность такого актива зависит от степени эксклюзивности отношений с модными домами и производителями контента, рассуждает эксперт. Продажа телеканала — редкое событие для российского медиарынка, возможно, в Азии будет больше шансов найти покупателя, отмечает он.

Владислав Новый, Валерия Лебедева