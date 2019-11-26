Enel не откажется от газовых станций в России Компания будет их модернизировать и наращивать портфель ВИЭ

Итальянский концерн Enel, который в этом году продал угольную Рефтинскую ГРЭС структурам Андрея Мельниченко, пока не планирует избавляться от оставшихся активов в традиционной тепловой генерации в РФ и сохраняет планы по их модернизации. Об этом заявил глава компании Франческо Стараче. Он также отметил, что пока Enel не видит возможности выплатить спецдивиденды по результатам сделки. Как и в остальных регионах мира, в России Enel намерена наращивать активы в возобновляемой энергетике.

Вслед за продажей угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) структурам Андрея Мельниченко, Enel (владеет 56,43% акций генкомпании «Энел Россия») пока не планирует продавать оставшиеся в ее портфеле три газовые ГРЭС в России и продолжит инвестиции в их модернизацию, сообщил 26 ноября CEO компании Франческо Стараче на Дне инвестора в Милане. «У других (активов) есть будущее, и мы инвестируем в них»,— отметил господин Стараче. Но, по словам топ-менеджера, компания продолжит также инвестировать в зеленую генерацию в РФ.

В портфеле российского дивизиона Enel остались три газовые ГРЭС — Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская общей мощностью 5,6 ГВт. В последние годы компания наращивает активы в зеленой генерации — с 2017 года компания выиграла право на строительство 362 МВт ветряных электростанций (ВЭС), оно еще не завершено.

До конца 2020 года «Энел Россия» должна закрыть сделку по продаже крупнейшей в России угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) структурам СУЭКа Андрея Мельниченко не менее чем за 21 млрд руб. Средства от ее продажи преимущественно будут направлены на сокращение долговой нагрузки и новые инвестиции в ВИЭ, спецдивиденды после ее закрытия акционерам не предполагаются «по технической и стратегической причине», сообщил финансовый директор Enel Альберто де Паоли.

В октябре «Энел Россия» погасила долг на 12 млрд руб. из средств, поступивших от продажи Рефтинской ГРЭС. На конец сентября долгосрочные кредиты и займы компании достигали 18,3 млрд руб., краткосрочные — 8,7 млрд руб. В 2017 году компания не исключала, что может выплатить спецдивиденды после проведения сделки, но затем начала строить ВЭС и выиграла конкурсы на модернизацию устаревших энергоблоков, что в целом увеличило ее траты.

В целом Enel также держит курс на увеличение доли «зеленой» мощности в своем глобальном портфеле. Так, на проекты по декарбонизации в 2020–2022 годах будет приходиться до 50% от общего CAPEX группы — €14,4 млрд из €28,7 млрд. Эти средства, в частности, пойдут на ускоренное строительство новой ВИЭ-генерации и постепенный отказ от угольной генерации. К 2022 году группа планирует ввести 14,1 ГВт «зеленой» мощности (из них 55% придется на ВЭС), установленная мощность «зеленого» портфеля вырастет до 60 ГВт. Полной декарбонизации Enel планирует достичь к 2050 году, к 2030 году группа хочет сократить выбросы на 70% относительно 2017 года.

Enel повысила прогноз по EBITDA на 4,1%, до €20,1 млрд к 2022 году, следует из стратегического плана компании, представленного во вторник в Милане. Так, показатель EBITDA по всей группе в 2019 году планируется на уровне примерно €17,8 млрд, в 2020 году — €18,6 млрд, на 2021-й — €19,4 млрд.

Компания сохранила прогноз по чистой прибыли от обычных видов деятельности на 2019 год в размере €4,8 млрд, на 2020 год — €5,4 млрд, прогноз на 2021 год вырос с €5,6 млрд до €5,8 млрд, на 2022 год — €6,1 млрд. Размер дивидендов планируется сохранить на уровне 70% от чистой прибыли.

Татьяна Дятел