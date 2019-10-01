Рефтинская ГРЭС перешла к СГК

Сделка по продаже крупнейшей в России угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) вышла на завершающую стадию. Сибирская генерирующая компания (СГК) Андрея Мельниченко перечислила «Энел Россия» большую часть стоимости актива и получила права собственности на имущество ГРЭС. СГК заплатила за электростанцию 16,7 млрд руб. двумя траншами, оставшиеся 4 млрд руб. покупатель переведет продавцу в течение года после получения операционного контроля. «Энел Россия» в это время продолжит управлять станцией по договору аренды с новым владельцем.

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) 1 октября передала имущество угольной Рефтинской ГРЭС в пользу нового владельца «Кузбассэнерго», подконтрольного Сибирской генерирующей компании (структура СУЭК Андрея Мельниченко). СГК стала владельцем имущества после перечисления второго транша в 14,7 млрд руб. за электростанцию по договору купли-продажи ГРЭС, сообщила «Энел Россия».

С августа «Кузбассэнерго» перевела «Энел Россия» в общей сложности 16,7 млрд руб. Последний транш в 4 млрд руб. новый владелец перечислит компании в 2020 году после оформления необходимых лицензий и разрешительных документов на самостоятельную эксплуатацию электростанции. В «Энел Россия» ожидают, что «переходный период» продлится не больше одного года, на это время компания возьмет электростанцию в аренду и продолжит ей управлять.

Рефтинская ГРЭС расположена в Свердловской области, является крупнейшей угольной электростанцией в России. «Энел Россия» вела переговоры о продаже ГРЭС с 2016 года, но поиск покупателя затянулся на три года. Приобретением актива интересовались «Интер РАО», китайская Huadian, группа ЕСН Григория Березкина и одна из структур Олега Дерипаски, но в итоге они вышли из процесса. По данным источников “Ъ” на энергорынке, компания хотела получить за угольную электростанцию до 35 млрд руб., но потенциальные покупатели считали цену завышенной. Найти покупателя удалось лишь летом 2019 года. Для СГК Рефтинская ГРЭС — первый генерирующий актив в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал). До сих пор основные генерирующие мощности СГК были расположены во второй ценовой зоне (Сибирь).

Итоговая сумма сделки по продаже Рефтинской ГРЭС составит 20,7 млрд руб., что на 300 млн руб. меньше изначальных договоренностей. Цену пришлось скорректировать, потому что фактические объемы капитальных затрат Рефтинской ГРЭС в 2019 году оказались ниже запланированных по договору купли-продажи, пояснили в «Энел Россия».

При этом «Энел Россия» рассчитывает на дополнительные платежи от «Кузбассэнерго» за некоторые категории запасов Рефтинской ГРЭС, включая запасы угля, мазута, химических реагентов и запчастей. Кроме того, «Энел Россия» может получить до 3 млрд руб. в течение следующих пяти лет: максимально по 600 млн руб. в год. Размер этой суммы будет привязан к выработке ГРЭС и уровню цен на электроэнергию, складывающихся на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией). Так, например, если выработка ГРЭС превысит 19 тыс. МВт•ч, 65% от дополнительной прибыли уходит к «Энел Россия».

Полина Смертина