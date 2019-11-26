Проект «Водоканала» по модернизации Центральной станции аэрации за 5 млрд рублей вызвал споры в ЗакСе

На заседании профильной комиссии Законодательного собрания Петербурга по экологической защите населения во вторник, 26 ноября, обсуждался проект модернизации оборудования на заводе по сжиганию осадка Центральной станции аэрации, который за 5 млрд рублей намерено реализовать ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Он предполагает строительство в 2021 году двух новых линий, способных пропускать по 80 тонн сточных вод в сутки, сообщила пресс-служба Заксобрания.

По словам председателя комиссии Надежды Тихоновой, ряд экспертов и представителей общественных организаций называют технологию сжигания осадка самой невыгодной и небезопасной в экологическом плане. В «Водоканале» по этому поводу отметили, что пока в городе не было станции аэрации, осадок приходилось вывозить на полигоны «вручную», в то время как для крупных мегаполисов именно сжигание позволяет решить проблему осадка сточных вод. В свою очередь, представитель некоммерческого партнерства «Экологический союз» Семен Гордышевский заявил, что за последние годы в Петербурге вырос уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями, и это может быть напрямую связано со сжиганием вредных веществ.

В итоге члены комиссии приняли решение обратиться в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой предоставить результаты проверки соблюдения требований природоохранного законодательства со стороны ГУП «Водоканал».

Отметим, что завод по сжиганию осадка сточных вод был построен на Центральной станции в 1997 году. В 2017 году «Водоканал» завершил ее реконструкцию, потратив на эти цели 1,9 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова отправили под домашний арест по подозрению в нецелевом расходовании и мошенническом хищении бюджетных средств в размере более 1 млрд руб.