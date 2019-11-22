Экс-глава петербургского Водоканала отправлен под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова, подозреваемого в мошенническом хищении более 1 млрд рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в 2016-2019 годах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» переплачивал за электроэнергию ООО «Развитие и инвестиции» с ведома руководства, из-за чего госпредприятию был причинен ущерб в более чем 1 млрд рублей. Следствие считает, что экс-глава предприятия Евгений Целиков, генеральный директор ООО «Развитие и инвестиции» Алексей Малеев и неустановленные лица обеспечили подписание счетов-фактур, а также актов приема-передачи электроэнергии, которые содержали заведомо ложные сведения о ценах.

Следствие просило отправить Евгения Целикова в СИЗО, однако суд в виде меры пресечения избрал для экс-главы «Водоканала» домашний арест до 19 января 2020 года.

Уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору (п. а, б ч. 2 ст. 165 УК РФ) возбудили еще в июле этого года в отношении неустановленных лиц. В октябре дело переквалифицировали на более тяжкую ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Евгений Целиков был отправлен в отставку после проверки Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в марте этого года. «В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения порядка строительства и реконструкции объектов, нарушения правил бухгалтерского учета и законодательства о закупке, нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью и иные нарушения», — сообщали в КСП, добавляя, что все материалы были переданы в правоохранительные органы.

Марина Царева