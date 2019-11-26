МИД России подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе

Министерство иностранных дел России подтвердило информацию Минобороны о подготовке провокаций в Сирии. Ранее российское военное ведомство сообщило, что сирийская неправительственная организация «Белые каски» и террористы планируют провокации с применением химоружия в зоне деэскалации Идлиб.
«То, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых "Белых касок", которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем»,— сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что информация о готовящихся провокациях поступает регулярно, в «большинстве случаев» она подтверждается. По его словам, эти провокации до сих пор не реализованы, так как российская сторона и власти Дамаска придают их гласности.
Также российский министр выразил сомнение относительно непредвзятости экспертов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), готовивших доклад об инциденте с возможным применением химоружия в сирийском городе Дума.
Напомним, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили о происшедшей в Думе химической атаке с использованием хлора и нервно-паралитического агента. Ее жертвами стали предположительно 70 человек. Россия информацию назвала «вбросом». В ответ на предполагаемую химатаку коалиция Франции, Великобритании и США нанесла авиаудары по территории Сирии. Факт атаки подтвердили эксперты ОЗХО.
Как США возложили ответственность за химическую атаку в Сирии на Дамаск — в материале “Ъ” «В Сирии подлили яду в огонь».
Версия российской стороны на происшедшее — в материале “Ъ FM” «Свидетель из Думы».
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