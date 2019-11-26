Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России. По данным военного ведомства, для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиаударов и применения отравляющих веществ, боевики отбирают местных жителей.

В Минобороны ссылаются на информацию, полученную из населенного пункта Сармада. По словам его жителей, в начале ноября туда прибыли в сопровождении боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с емкостями с химикатами. Фальшивые ролики, как рассказали в Минобороны, планируется разместить в соцсетях.

«Белые каски» стали известны тем, что пытались доказать факты химических атак в Сирии. Минобороны России обвиняло организацию в фальсификациях.

Ранее в Стамбуле было найдено тело бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье, который являлся одним из основателей «Белых касок». Господин Мезюрье был основателем фонда Mayday Rescue, который занимается оснащением и подготовкой добровольцев для работы в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий.