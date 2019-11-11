Один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле было найдено тело бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье, который является одним из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски», сообщило агентство Reuters. Агентство уточняет, что господин Мезюрье был основателем фонда Mayday Rescue, который занимается оснащением и подготовкой добровольцев для работы в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий.

По данным турецких СМИ, тело господина Мезюрье обнаружили соседи в саду дома, где он проживал. На место происшествия приехала полиция, которая установила личность умершего. Когда полицейские постучали в квартиру господина Мезюрье, дверь открыла жена, которая не знала о смерти мужа. CNN Turk утверждает, что на лице трупа были порезы, а ноги и руки были сломаны.

Джеймса Ле Мезюрье также связывают с британской разведкой Ми-6. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ссылаясь на ряд неназванных исследований, ранее заявляла о возможной связи господина Мезюрье с террористическими организациями. По словам госпожи Захаровой, мы «очень хотели бы услышать какое-то объяснение этих фактов со стороны официального Лондона».