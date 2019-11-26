Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента

Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете. Они предложили законодателям вывести технологию IPTV (одна из технологий кабельного вещания) из единой системы, передают «Ведомости». На ее создании настаивают крупнейшие телехолдинги.

Операторы настаивают на отмене обязательного использования софта от той организации, которую выберет Роскомнадзор для организации трансляций. Обязательное использование нового ПО операторы считают вредным, поскольку его использование потребует замены или перепрошивки приставок, которые абоненты используют для подключения к платному ТВ и другим услугам операторов.

Всего в России сейчас активно 10–15 млн таких ТВ-приставок, считает Медиа-коммуникационный союз. Стоимость их замены операторы оценили в 50 млрд руб.

Организацию, которая станет единым окном для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплексов, предстоит выбрать до 1 марта 2020 года. Интернет-площадки, по идее авторов инициативы, не смогут распространять контент телеканалов в обход единой платформы, в противном случае они могут быть заблокированы.

Ранее экспертный совет ФАС не смог найти устраивающего все стороны решения по законопроекту о едином поставщике контента 20 телеканалов в интернете. Сторонники регулирования утверждают, что «единое окно» позволит каналам бороться с пиратством и контролировать размер аудитории в интернете.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Участники рынка ТВ не договорились о едином поставщике контента».