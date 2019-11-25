Госдума взялась за онлайн-образование

В понедельник в Госдуме состоялось совещание рабочей группы по повышению цифровой грамотности населения. Главными темами для обсуждения стали контроль за деятельностью недобросовестных бизнес-тренеров, а также вопрос онлайн-образования в России. Эксперты предложили рассмотреть возможность введения в федеральное законодательство понятия «интернет-образование», сделать его лицензируемым видом деятельности и штрафовать за преподавание без лицензии. Как сообщил “Ъ” депутат Константин Слыщенко («Единая Россия»), соответствующий законопроект будет подготовлен уже в январе следующего года.

В качестве главного организатора совещания выступила Национальная ассоциация цифровой экономики. В заседании приняли участие депутаты Госдумы, представители бизнеса, Генпрокуратуры, МВД, Минэкономики, ФНС России, юристы, экономисты и даже сами пострадавшие от мошеннических действий недобросовестных бизнес-тренеров.

На совещании обсуждались многочисленные случаи мошенничества в интернете. В рассказах пострадавших в основном шла речь о различных бизнес-коучах, вымогавших деньги в обмен на сомнительного рода знания о том, как «заработать много денег» или построить «гармоничную жизнь с достойным мужчиной». Адвокат Дмитрий Зацаринский предложил внести в федеральное законодательство понятие «интернет-образование», сделать его лицензируемым видом деятельности и увеличить размер штрафов за преподавание без лицензии до 100 тыс. руб. и более. Он предложил внести изменения «в закон об образовании, Кодекс административных правонарушений и соответствующее постановление правительства». Основатель бизнес-клуба BIZTUS Чермен Дзотов предложил «создать ассоциацию бизнес-тренеров России, которая установит определенные рекомендации для этой профессии».

Напомним, по данным исследователей образовательных сервисов «Яндекса», объем рынка онлайн-образования в России к 2021 году может вырасти до 53,3 млрд руб. К таким выводам в компании пришли на основании исследований, которые провели «Нетология-групп», Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Фонд развития интернет-инициатив, ФОМ, comScore и East-West Digital News. Только за 2018 год россияне потратили на онлайн-образование больше 1,3 млрд руб.

Дискуссия вокруг онлайн-образования в России разгорелась в октябре 2018 года, когда ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что его университет в ближайшие пять лет полностью откажется от традиционных лекций в пользу записанных. После этого в конце 2018 года исследователи приоритетного проекта «Современная цифровая среда в РФ» представили результаты социологического опроса, проведенного среди работодателей, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Согласно полученным данным, более половины преподавателей и почти 90% студентов высоко ценят возможности, предоставляемые платформами онлайн-обучения, но из-за недоверия со стороны родителей традиционное высшее образование остается для обучающихся приоритетным.

После этого изучить эффективность совмещения интернет-платформ с классическим преподаванием решили и в школах. Министерство образования и науки Чечни совместно с образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» в мае 2019 года представили результаты исследования, в ходе которого школьники изучали математику в формате смешанного обучения: в течение двух месяцев они не только слушали объяснение материала учителем, но и выполняли задания в рамках интерактивной платформы. Результаты исследования показали, что при использовании на уроке онлайн-контента темп прироста знаний учеников увеличивается в среднем в два раза.

Напомним, в феврале 2018 года депутаты Госдумы раскритиковали Минобрнауки за то, что электронное обучение в высшем образовании до сих пор не используется в полной мере. Сами депутаты перед этим обещали к 2018 году снять административные барьеры, мешающие российским университетам засчитывать пройденные студентами учебные открытые онлайн-курсы.

Модератор круглого стола, депутат Госдумы Константин Слыщенко сообщил “Ъ”, что члены рабочей группы намерены в первой половине января подготовить законопроект, регулирующий сферу онлайн-образования.

Никита Прокшин, Ксения Миронова