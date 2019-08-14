Россия включила вебинар

Исследователи образовательных сервисов «Яндекса» подготовили аналитический доклад о развитии российского рынка онлайн-образования. Изучив данные российских опросов и исследований об онлайн-обучении за последние пять лет, они пришли к выводам, что объем рынка онлайн-образования в России к 2021 году может вырасти до 53,3 млрд руб., несмотря на то что крупные компании чаще вкладываются в онлайн-обучение ради репутации и социального вклада, а не ради прибыли. Эксперты подтверждают активный рост популярности образовательных онлайн-программ, а в Министерстве науки и высшего образования РФ считают, что, несмотря на все преимущества, процент использования онлайн-обучения должен зависеть от специфики образовательных программ.

По оценкам EdTechXGlobal и Global Market Insights, объем мирового рынка онлайн-обучения к 2020 году достигнет $252 млрд. Сейчас на Россию приходится около 0,5% от этого рынка — отмечают в компании «Яндекс». При этом объем российского рынка онлайн-образования к 2021 году может вырасти до 53,3 млрд руб. К таким выводам в компании пришли на основании исследований, которые провели «Нетология-групп», НИУ ВШЭ, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), ФОМ, comScore и East-West Digital News). Однако в России все еще нет крупных закупок девайсов для онлайн-обучения со стороны школ, а цифровые продукты для школьных учебных заведений «развиваются с отставанием», отмечают эксперты «Яндекса»:

«На школьный рынок вышли IT-гиганты вроде "Ростелекома", Сбербанка и "Мейла", но они развивают на нем проекты скорее не ради заработка, а ради репутации бренда и социального вклада, поэтому, несмотря на высокие темпы роста, он в несколько раз уступает мировому рынку».

По словам руководителя образовательных сервисов «Яндекса» Ильи Залесского, для компаний, выпускающих онлайн-контент, большим плюсом является низкая стоимость производства: «Большинство образовательных проектов сегодня работают по вебинарной модели или предзаписанным видео. Достаточно найти хорошего преподавателя и отснять материал за несколько десятков тысяч рублей». Вместе с тем, по словам господина Залесского, минус онлайн-курсов для производителя заключается в отсутствии данных о том, «как люди учатся»: «Может быть, они включили вебинары и внимательно их смотрят, а может, поставили в качестве фона и занимаются домашней уборкой. Сложно отследить, когда и почему они бросают курс, а без этих данных нельзя понять, как находить пробелы и улучшать контент».

Как заявил “Ъ” министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, в России действительно наблюдается развитие электронных образовательных программ: «Среди них есть курсы, разработанные учеными с мировым именем. Не каждый может вживую послушать лекции таких специалистов, в то время как современные технологии предоставляют такую возможность всем желающим из любого региона». При этом у такого формата обучения, по словам министра, есть и «очевидные риски».

«Очень важно учитывать, что процент использования онлайн-обучения должен зависеть от специфики образовательной программы»,— считает господин Котюков.

По мнению заместителя генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» Сергея Веременко, рынок онлайн-образования в России «находится на взлете», а особенно активно растет спрос на образовательные сервисы внутри школьного образования: «Школы в России не так активно используют гаджеты в образовательном процессе, но это лишь вопрос времени. Государственные инвестиции в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", проекты по подключению школ к высокоскоростному интернету в 84 регионах только ускорят темпы развития онлайн-образования внутри страны».

Ксения Миронова