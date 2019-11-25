«Дау» выпустят в прокат не целиком

Министерство культуры вынесло вердикт по поводу проката в России кинопроекта Ильи Хржановского «Дау». Из десяти фильмов, предложенных на рассмотрение ведомства, четыре не получили прокатного удостоверения, поскольку «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».

Мировая премьера «Дау» состоялась в феврале 2019 года в Париже. Событие вызвало массированный интерес в СМИ и социальных сетях: показы 13 фильмов, демонстрировавшихся тогда в парижских театрах Шатле и де ля Виль, были превращены в причудливую театрализованную акцию, где совмещались агрессивное «реалити-шоу» на темы советского тоталитаризма, перформансы и концерты. Немало говорилось тогда и о специфике съемочного процесса, делавшей «Дау» не только самым грандиозным, но и самым противоречивым кинопроектом последних десятилетий.

Фильм был задуман еще в 2005 году как кинобиография Льва Ландау, причем к разработке сценария был привлечен Владимир Сорокин, а на главную роль выбрали дирижера Теодора Курентзиса, только начинавшего тогда входить в моду. Съемки начались в 2008 году и проходили в Петербурге, а также Харькове, причем с беспрецедентным размахом: так, на месте харьковского открытого бассейна была выстроена огромная декорация, изображавшая здание Института физики в натуральную величину и со всеми интерьерными подробностями.

За те три года, что продолжались съемки, счет исполнителей главных, второстепенных и эпизодических ролей пошел на тысячи, причем в большинстве оказались непрофессионалы. Им приходилось буквально жить в дотошно воссозданных материальных реалиях 1930–1960-х годов под чуть ли не круглосуточным наблюдением камер, в объектив которых попадали в том числе совершенно не игровые конфликты, пьянство, секс и эпизоды психологического насилия. Реальная биография Ландау как стержень единого сюжета все больше отходила на второй план в бесконечном количестве отснятого материала, который насчитывает 700 часов.

Из этого объема в конце концов были смонтированы 13 фильмов, показанных в Париже. В свою очередь, из тех 13 для российского проката были выбраны только 10 — но Министерство культуры разрешило к прокату лишь шесть.

Они, как сказала «Интерфаксу» директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова, получили прокатные удостоверения в установленные сроки «абсолютно беспрепятственно». Еще четыре — фильмы «Наташа», «Новый человек», «Нора. Сын», «Саша. Валера» — министерский отсев не прошли: информационное сообщение на сайте министерства ссылается на подпункт «в» пункта 18 утвержденных правительством «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов», который не позволяет выпускать в прокат фильмы, «содержащие материалы, пропагандирующие порнографию».

Даже если оставить в стороне явную абсурдность словосочетания «пропаганда порнографии», это, с одной стороны, ожидаемо.

Трудно было предполагать, что высоконравственным инстанциям придется по вкусу, например, фильм «Саша. Валера», где речь идет о плотской связи между двумя дворниками, показанной брутально и без околичностей.

С другой — так уж устроен проект Ильи Хржановского, что эти цензурно-бюрократические обстоятельства — не более чем частный случай того, насколько колоссальный, неудобный и многосложный «Дау» не вписывается в рамки рутинной системы кинопроката, не только широкого, но даже и фестивального. Возможно, оптимальных форм контакта со зрителем у «Дау» две: либо концентрированное круглосуточное радение с коллективным соприсутствием по образцу парижской премьеры — либо интернет, где многочасовая эпопея наверняка рано или поздно окажется.

Павел Хохлов