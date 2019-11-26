Фонды попали под сокращение

Целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ближайшее время уйдет с пенсионного рынка. Большинство из них присоединяется к другим НПФ, но некоторые фонды просто сдадут лицензию. Так поступил НПФ «Эмеритура», входящий в группу «Ингосстраха» и в котором давно не было обязательств. В итоге через год в России может остаться всего 40 частных пенсионных фондов, что, конечно, сократит издержки для самих НПФ и их акционеров, но, скорее всего, снижение костов для фондов не почувствует сам потребитель, полагают эксперты.

НПФ «Эмеритура» принял решение аннулировать лицензию на пенсионную деятельность, говорится в сообщении фонда от 25 ноября. В годовом отчете «Эмеритуры» за прошлый год утверждалось, что «в 2019 году фонд рассматривает возможность завершения деятельности и добровольного отказа от лицензии в связи с достижением корпоративных целей». НПФ «Эмеритура» (бывший ПФ «Ингосстрах») на конец третьего квартала, согласно списку аффилированных лиц фонда, принадлежал холдинговой компании «Инвест-Полис», специализирующейся на капиталовложениях в ценные бумаги в интересах «Ингосстраха», следует из прошлогоднего сообщения об отзыве рейтинга «Эксперт РА». Обязательства перед оставшимися вкладчиками и участниками прекращены в первом квартале 2019 года.

После ухода с рынка НПФ «Эмеритура» в России осталось 48 действующих частных фонда.

Впрочем, в следующем году готовится уйти с рынка целый ряд игроков, большинство из которых будет присоединено к другим НПФ. Так, в частности, о своем присоединении к НПФ «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») уже объявили фонды «Согласие», «Социальное развитие» и «Образование» (см. “Ъ” от 2 октября), входящие в периметр пенсионного дивизиона группы компаний «Регион». Завершить объединение планируется в первом квартале 2020 года. В этом же квартале планирует завершить объединение части своих фондов госкорпорация «Ростех»: к одноименному НПФ должен быть присоединен фонд «Роствертол». Ранее госкорпорация заявляла, что на следующем этапе планируется осуществить присоединение к НПФ «Ростех» и НПФ «Первый промышленный альянс», а также других фондов, со стороны которых уже «идут соответствующие предложения». Также на следующий год наметили объединение НПФ «Атомгарант» и «Атомфонд» (см. “Ъ” от 8 октября).

На прошлой неделе о консолидации 100% акций НПФ «Магнит» объявил «ВТБ Пенсионный фонд». По заявлению официального представителя ВТБ, планируется провести интеграцию фондов, «которая займет от шести месяцев до года». Также пенсионный дивизион инвестиционной группы «Русские фонды» консолидирует на себе Внешэкономфонд. Не исключено, что уже до конца этого года на него будут переведены все обязательства НПФ «Уголь».

Если все намеченные объединения завершатся в следующем году и не произойдет других реорганизаций, то на конец 2020 года в России останется всего 40 НПФ (на конец третьего квартала 2016 года — 81 фонд).

«Объединение частных фондов вполне естественный процесс в отсутствие притока новых средств по ОПС и денежному ручейку, поступающему в НПО»,— говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, фонды и их владельцы за счет консолидации пытаются сократить издержки на ведение пенсионного бизнеса, а значит, можно ожидать более активного сокращения количества НПФ. «Впрочем, из этого совсем не следует, что сокращение издержек у НПФ почувствует конечный потребитель. Взимаемое фондами вознаграждение, которое сокращает доходность для клиентов, скорее всего, не изменится»,— заключает эксперт.

Илья Усов