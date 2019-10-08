Слияния и сокращения

На рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ) начинается новая волна объединений. В ней участвуют кэптивные фонды, в основном занятые корпоративными программами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). О начале объединения заявили фонды госкорпораций «Ростех» и «Росатом». К слиянию их подталкивают Банк России, экономия на издержках, а также амбиции.

Принадлежащие госкорпорации «Ростех» одноименный НПФ, а также фонд «Роствертол» начали процедуру объединения. Соответствующее решение принято 30 сентября, сообщил в конце прошлой недели ЦБ со ссылкой на полученное им уведомление. «Присоединение НПФ "Роствертол" к НПФ "Ростех" планируется завершить в первом полугодии 2020 года»,— заявили в госкорпорации. Ходатайство по плану реорганизации должно быть подано регулятору в декабре, в апреле следующего года ожидается объединение двух фондов, уточнил источник “Ъ”, знакомый с процедурой реорганизации. Если бы объединение произошло сейчас, суммарные обязательства по ОПС двух фондов составили бы 1,7 млрд руб., а по НПО — 2,8 млрд руб.

По словам представителя госкорпорации, «на следующем этапе планируется осуществить присоединение к НПФ "Ростех" НПФ "Первый промышленный альянс"». В нем сконцентрировано 4,8 млрд руб. обязательств по НПО и 1,7 млрд руб.— по ОПС. Долей 87,2% в этом фонде «Ростех» владеет через компанию «КамАЗ». В госкорпорации уточнили, что стратегия развития объединенного НПФ «связана прежде всего с вовлечением в систему НПО сотрудников организаций ГК и членов их семей». При этом в «Ростехе» не исключили включение в объединенный НПФ и других фондов, со стороны которых уже «идут соответствующие предложения».

В этом году планируется начать объединение и фондов «Атомгарант» и «Атомфонд», говорится на сайте первого. «Планы объединения есть, но комментарий фонд сможет дать только после принятия решения о порядке такого объединения акционерами»,— заявили в «Атомгаранте». Информацию о намерениях слить два фонда подтвердил “Ъ” собеседник, близкий к одному из акционеров. Человек, близкий к НПФ, утверждает, что в этом году успеть с объединением невозможно — только в следующем году. К концу первого полугодия у «Атомфонда» было 7 млрд руб. обязательств по ОПС, у «Атомгаранта» — 11 млрд руб. обязательств по НПО. «Атомфонд» почти на 100% принадлежит самому «Атомгаранту». Через концерн «Росэнергоатом», компанию «Атомэнергопром» и предприятие «РФЯЦ — ВНИИЭФ» основным акционером НПФ «Атомгарант» является «Росатом» с долей в 64,4%. Еще 35,6% фонда принадлежит компании «Пенсионные технологии» Виктора Вексельберга (см. “Ъ” от 9 июля 2018 года). После слияния господин Вексельберг планирует сохранить долю в едином фонде, рассказал источник “Ъ”, близкий к пенсионному дивизиону принадлежащей бизнесмену компании «Ренова». Акционеры «Атомгаранта» не ответили на запрос “Ъ”.

В начале сентября ЦБ также получил уведомление от НПФ «Эволюция» о присоединении к нему фондов «Согласие», «Социальное развитие», «Образование» (см. подробнее “Ъ” от 2 октября). Только эти слияния сократят число НПФ на шесть штук. На данный момент лицензиями на пенсионную деятельность обладают 49 НПФ. В прошлом году количество фондов сократилось на 14, до 52.

«И фонды "Ростеха", и группа НПФ атомщиков — это кэптивные структуры, которые начали свой путь к объединению вторым темпом после розничных фондов, работавших с ОПС»,— указывает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, после того как на рынке крупных НПФ консолидация почти полностью завершена, ЦБ подталкивает к слиянию мелкие фонды, больше ориентированные на обслуживание корпоративных программ своих акционеров. «Для акционеров это ведет к сокращению издержек, выводу фондов на границу рентабельности после преодоления порога в 10 млрд руб. активов»,— отмечает господин Митрофанов. «Не исключены также амбиции госкорпораций поучаствовать в анонсированном регулятором и Минфином внедрении гарантированного пенсионного продукта, что легче сделать на большой платформе, чем на разрозненных НПФ»,— считает Сергей Околеснов.

Илья Усов