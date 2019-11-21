«ВТБ пенсионный фонд» консолидировал 100% акций НПФ «Магнит»

Компания «Тандер» (принадлежит компании «Магнит») продала 20% акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ), следует из раскрытия «Магнита». Покупателем выступил НПФ «ВТБ пенсионный фонд», рассказали “Ъ” два человека, близких к группе ВТБ, и подтвердил источник, знакомый с намечавшейся сделкой. «Покупка 20% акций фонда у компании "Тандер" — это второй этап сделки по приобретению НПФ «Магнит», который был изначально запланирован»,— подтвердили в ВТБ.

«ВТБ пенсионному фонду» уже принадлежит 80% акций НПФ «Магнит», которые в начале этого года он приобрел у компании «Объединенный капитал» бывшего мажоритарного акционера ритейлера «Магнит» Сергея Галицкого. Цена сделки тогда составляла 380 млн руб., таким образом весь фонд «Магнит» был оценен в 3,7% его активов. «Мы планируем провести интеграцию "ВТБ пенсионного фонда" и НПФ "Магнит", которая займет от шести месяцев до года»,— заявил представитель ВТБ.

Ранее источники “Ъ” не исключали присоединение НПФ «Магнит» к «ВТБ пенсионный фонду». «В случае если договоримся о продаже пакета второго акционера»,— уточнял один из собеседников “Ъ”. О том, что покупателем 20% акций НПФ «Магнит» может выступить «ВТБ пенсионный фонд», говорили источники “Ъ”. «Можно ожидать дальнейшей консолидации акций этого НПФ»,— говорил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в августе. Обязательства по ОПС НПФ «Магнит» на конец третьего квартала составляли 11,6 млрд руб., по НПО — 6,6 млн руб. У «ВТБ пенсионный фонда» обязательства значительно больше: по ОПС они на 30 сентября составляли 178,3 млрд руб., по НПО — 3,8 млрд руб. По словам представителя ВТБ, синергия от сделки будет заключаться в увеличении качественной клиентской базы «ВТБ пенсионный фонд», сокращении издержек фондов на одного клиента, а также предоставлении доступа сотрудникам сети «Магнит» к сервисам, продуктам и услугам «ВТБ Пенсионный фонд» и всей группы ВТБ. Также планируется приведение инвестиционной стратегии НПФ «Магнит» в соответствие со стандартами «ВТБ Пенсионного фонда», уточнил он.

Илья Усов