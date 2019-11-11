Льготы обошли бизнес стороной

Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных. Из них лишь 9% считают поддержку доступной, треть же уверена, что получить ее практически невозможно. В результате в 2019 году господдержкой воспользовались только 5% представителей МСП. При этом в то время как бизнес уверен в недоступности господдержки, власти не могут оценить ее эффективность: множество каналов ее предоставления не позволяют свести данные воедино — впрочем, сейчас деловые объединения по запросу первого вице-премьера Антона Силуанова собирают данные с конечных ее получателей.

Менее половины субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) знают о программах поддержки малого бизнеса и только 5% пользовались ею в 2019 году, следует из свежего опроса для расчетов индекса RSBI настроений малого и среднего бизнеса (исследования ежеквартально проводятся Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и агентством MAGRAM).

По данным опроса, только 9% осведомленных о наличии для них льгот представителей МСП считают господдержку доступной.

Еще треть представителей МСП говорят, что получить ее практически невозможно, а более половины уверены, что для этого требуются серьезные усилия. Чаще всего бизнес жалуется на сложность процедур подготовки документов (29% предпринимателей), отчетности при использовании бюджетных средств (16%) и несоответствие критериям для получения поддержки (14%). При этом четверть предпринимателей указали, что в господдержке не нуждаются.

Наиболее эффективными предприниматели считают налоговые, контрольные и надзорные каникулы для бизнеса, а также субсидии.

Хуже предприниматели оценили создание новой бизнес-инфраструктуры. При этом бизнес традиционно мечтает о снижении налоговой нагрузки (78% опрошенных) и улучшении доступа к льготному кредитованию (52%). Напомним, за первое полугодие 2019 года малый бизнес получил лишь 0,1% средств от запланированных для кредитования по ставке 8,5% (мера входит в нацпроект по поддержке МСП). «Из запланированных на 2019 год 1 трлн руб. субъекты пока что прокредитованы только на 68,8 млрд руб.»,— отмечал в сентябре на Московском финансовом форуме глава департамента Счетной палаты по финансовым рынкам Вениамин Симонов, объяснив показатели «условиями» такого кредитования.

Отметим, что власти постепенно увеличивают господдержку МСП для повышения доли малого бизнеса в экономике (нацпроект требует ее роста с нынешних 22,3% до 32,5% к 2024 году). Так, Белый дом уже расширил субсидирование выхода на биржу для малого бизнеса (см. “Ъ” от 22 августа) и увеличил квоту в закупках госкомпаний (см. “Ъ” от 5 августа). Хотя господдержка малого бизнеса растет (481,5 млрд руб. по нацпроекту, порядка 416 млрд руб. из федерального бюджета), оценить ее эффективность сейчас невозможно — средства направляются через множество структур, данные о них фрагментированы и не позволяют властям увидеть общую картину. Впрочем, сейчас массовый опрос малого бизнеса по целям нацпроекта проводят крупные бизнес-объединения — распоряжение об этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов дал еще в августе на заседании проектного комитета по нацпроекту. Как следует из опросника, власти учтут регион и сферу деятельности, размер предприятия и его возраст. Бизнесу при этом предлагается оценить эффективность действующей поддержки и предложить иные меры (защита от теневых конкурентов и банковских блокировок счетов, ужесточение наказания госзаказчикам за неоплату контрактов и т. д.).

Диана Галиева