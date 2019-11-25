eBay продает сервис продажи билетов StubHub за $4 млрд

Американская торговая онлайн-платформа eBay продала свой сервис продажи билетов StubHub его швейцарскому конкуренту, компании Viagogo. Об этом официально объявлено в понедельник. Сумма сделки составит $4,05 млрд, вся сумма будет выплачена свободными денежными средствами. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

В результате сделки StubHub вновь окажется под руководством своего сооснователя Эрика Бейкера (компания была основана в 2000 году), который сейчас является генеральным директором Viagogo. «Я давно хотел объединить эти две компании»,— заявил господин Бейкер в связи со сделкой. Viagogo была основана в 2006 году, ее основными рынками являются Европа, Азия, Австралия и Латинская Америка. Вместе с StubHub, главным рынком для которого являются США, она будет работать более чем в 70 странах.

eBay купила StubHub в 2007 году за $310 млн. В последнее время инвесторы-активисты, которым принадлежит доля в eBay, в том числе инвестфонды Elliott Management и Starboard Value, критиковали компанию за хранение активов, от которых, по их мнению, стоило бы избавиться, в том числе StubHub. Эта критика стала одной из причин ухода Дэвина Вэнига с поста генерального директора eBay в сентябре. Еще в 2015 году eBay выделила в отдельную компанию другой актив — платежный сервис PayPal.

Яна Рождественская