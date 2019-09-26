Глава eBay не выдержал кризиса

Генеральный директор eBay Дэвин Вэниг уходит в отставку. Его уход с поста главы компании связан с разногласиями с советом директоров, в который с некоторых пор входят представители инвесторов-активистов, также он происходит на фоне продолжающегося кризиса, который переживает торговая платформа.

Сегодня вечером американская торговая онлайн-платформа eBay объявила о смене руководства: Дэвин Вэниг, возглавлявший компанию с 2015 года, ушел в отставку. Пока совет директоров eBay будет искать нового главу компании, временно его обязанности будет выполнять старший вице-президент, финансовый директор eBay Скотт Шенкель.

Сам господин Вэниг написал в Twitter, что его уход связан с несогласием с позициями нового совета директоров компании.

«В последние несколько недель стало ясно, что я не нахожусь на одной волне со своим новым советом. Когда такое происходит, для всех будет лучше перевернуть страницу»,— написал Дэвин Вэниг.

eBay, один из пионеров онлайн-торговли, начинавший как интернет-аукцион, сейчас является торговой площадкой широкого профиля. В последние годы компания переживает не лучшие времена. Ей приходится противостоять жесткой конкуренции со стороны других торговых площадок, таких как Amazon и Walmart. Еще до того как Дэвин Вэниг стал генеральным директором, eBay выделил в отдельную компанию платежный сервис PayPal.

Господина Вэнига неоднократно критиковали за то, что он сохраняет за компанией некоторые активы, от которых, по мнению инвесторов, ей бы следовало избавиться — например, сервис продажи билетов StubHub и часть рекламного бизнеса компании.

Сейчас совет директоров готовит стратегический пересмотр бизнеса. Он предлагает продать как эту часть активов eBay, чтобы улучшить положение компании.

Состав совета директоров был обновлен полгода назад, когда eBay под давлением наиболее активных акционеров — инвесткомпаний Elliott Management и Starboard Value — согласился ввести их представителей в совет. В первом полугодии совокупная стоимость продаваемых на eBay товаров снизилась на 5%, что также вызвало недовольство инвесторов. Рост выручки компании также замедляется — во втором квартале она увеличилась всего на 2% по сравнению с прошлым годом. По словам аналитика компании SunTrust Robinson Humphrey Юсефа Скали, уход господина Вэнига с поста не стал «полным сюрпризом, учитывая относительно низкую эффективность ключевой площадки в течение многих лет и продолжающуюся вовлеченность инвесторов-активистов».

Яна Рождественская