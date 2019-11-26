Депутаты хотят на международную арену

Председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин представил скорректированный вариант положения о компенсации депутатских расходов на командировки. В гордуме предлагают компенсировать из бюджета расходы на перелеты бизнес-классом только при длительности авиарейса более шести часов и бронирование одноместных гостиничных номеров. Бюджет на представительские расходы остался прежним — 1 млн руб. на 47 депутатов в год, но в думе хотят дождаться официальной оценки администрации, которая будет выделять средства.



На заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению спикер Дмитрий Барыкин рассказал об изменении проекта положения, регулирующего оплату из бюджета расходов на депутатские командировки по России и за границу. Напомним, в октябре получило общественный резонанс решение, согласно которому дума вправе потратить 1 млн руб. в год на оплату проезда депутатов, в том числе бизнес-классом, оплату гостиниц и других командировочных расходов. После голосования глава города Владимир Панов заявил, что не подпишет принятый документ, гордума отправила его на доработку. На заседании комиссии спикер гордумы Дмитрий Барыкин сообщил, что порядок компенсации расходов на командировки для депутатов был сформирован из уже имеющихся документов администрации, а СМИ слишком раздули тему: «Ни один миллион нижегородских рублей еще не был окружен таким вниманием и заботой общественности».

В скорректированном документе общий бюджет компенсаций остался прежним: 1 млн руб. на 47 депутатов в следующем году. Однако предполагается, что депутатам будут оплачивать бизнес-класс, только если длительность полета превышает шесть часов, — до этой планки предлагается летать экономическим классом. Аналогично решили поступить и с железнодорожным транспортом: компенсация проезда в спальном вагоне (СВ) возможна в случае, если поездка занимает более 24 часов. По словам Дмитрия Барыкина, также предусматривается компенсация за одноместные гостиничные номера, хотя во время зарубежных форумов с городами-побратимами жилье для участников часто оплачивает принимающая сторона. В гордуме также подготовили второй вариант компенсации по фактическим расходам в случае предоставления подтверждающих ­документов.

Председатель гордумы апеллировал к тому, что обмен опытом с зарубежными коллегами необходим, поскольку они могут бесплатно предложить хорошие готовые решения в организации городской жизни, например, по работе общественного транспорта или создании ливневой канализации.

«Чтобы получить эти наработки, узнать механику их реализации, нужно бывать в рабочих поездках по другим городам, иначе вершиной паркового дизайна для нас останутся деревянные мостки. Давайте не будем вариться в собственном соку», — призвал господин Барыкин, напомнив, что у Нижнего Новгорода есть 17 городов-побратимов, шесть зарубежных представительств и два города-партнера, отношения с которыми надо развивать.

В то же время, по словам спикера, необходима отчетность и открытость таких поездок: «Думаю, что мы можем взять на вооружение практику Госдумы, которая публикует документы о командировках депутатов». Летавший в китайский Цзинань зампред гордумы Николай Сатаев добавил, что китайцы по итогам этой поездки ждут встречных шагов, а в перспективе — деловых контактов или договоров. «Нужна практическая польза», — добавил депутат, и в думе договорились подключить к работе с китайской делегацией комиссию по экономике, чтобы этой пользы попытаться достичь. Кроме того, в думе рассказали журналистам, что Нижний Новгород вступил в евразийское отделение всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), на конгресс которой в ЮАР ездила председатель комиссии по МСУ Ольга Балакина (она пообещала письменно предоставить отчет о поездке и полученном опыте). Но в работе ОГМВ от местного самоуправления должны участвовать избранные населением мэры; поскольку в Нижнем Новгороде такого нет, поехала избранный депутат.

Что касается порядка оплаты представительских расходов, в гордуме решили, что этот вопрос будут выносить на голосование в декабре. Председатель гордумы Дмитрий Барыкин предложил дождаться официального отзыва администрации на скорректированный документ, который, возможно, будут дорабатывать.

Впрочем, как ранее отмечал “Ъ-Приволжье”, чаще всего в зарубежные командировки ездят именно сотрудники администрации Нижнего Новгорода: за два года они побывали в 16 заграничных командировках. На эти поездки в 2018 и 2019 годах из городского бюджета было потрачено 1,27 млн и 1,34 млн руб. ­соответственно.

Сколько тратят на командировки депутаты и чиновники в Нижегородской области, читайте в специальном проекте „Ъ-Приволжье“ «Служебная обходимость».

Роман Кряжев