Служебная обходимость

Депутаты думы Нижнего Новгорода в октябре большинством голосов проголосовали за принятие положения об оплате командировок. В нем говорилось, что народным избранникам из бюджета будут оплачивать командировочные полеты бизнес-классом и проезд в спальном вагоне (СВ), а также проживание в одноместном номере, расходы на подготовку визы и уплату оргвзноса при участии в международных конференциях. Предполагалось, что на эти цели в бюджете заложат 1 млн руб. на 2020 год. Решение депутатов привлекло внимание СМИ, и на следующий день председатель думы Дмитрий Барыкин снял документ и отправил его на доработку, а глава администрации Владимир Панов заявил, что наложит на него вето. Юридически мэр сделать этого не смог, так как документ к нему не поступил из-за решения председателя думы. Из-за интереса к теме читателей “Ъ-Приволжье” изучил, как устроены командировки на разных региональных уровнях.

После октябрьского заседания думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты приняли положение о компенсации командировочных расходов, “Ъ-Приволжье” направил запросы в правительства и законодательные собрания Нижегородской, Кировской областей и Республики Мордовия, а также в мэрии и городские думы региональных центров.

Куда летают нижегородские госслужащие и депутаты

Из тех органов законодательной и исполнительной власти, которые ответили на запросы, оказалось, что чаще всего в командировки ездят сотрудники администрации Нижнего Новгорода: в прошлом году они побывали в 118 служебных поездках, в этом – в 99. В том числе они чаще представителей других органов власти трех регионов ездят за границу. За два года суммарно чиновники нижегородской мэрии побывали в 16 заграничных командировках, посетив Эссен и Берлин (Германия), Нови Сад (Сербия), Гонконг и Цзинань (КНР), Сувон (Республика Корея), Прагу (Чешская Республика) и Дьер (Венгрия). На это они потратили из городского бюджета 1,27 млн и 1,34 млн руб. в 2018 и 2019 годах соответственно.

На втором месте по количеству заграничных командировок оказалось правительство Нижегородской области, члены которого за два года совершили 14 поездок за рубеж. В том числе сотрудники областной администрации побывали в Сербии, Финляндии, Нидерландах, Беларуси и Малайзии в 2019 году и в Японии, ОАЭ, Корее, Молдове, Чехии и Узбекистане в 2018-м. На командировки по России и за границу из областного бюджета в прошлом году потратили 19,2 млн руб., в 2019-м – 22,5 млн руб. – больше, чем все остальные органы власти, предоставившие информацию о командировках. Как сообщили в пресс-службе, по закону члены правительства вправе воспользоваться железнодорожными вагонами повышенной комфортности и летать бизнес-классом. Также они могут возместить затраты на проживание в номере стоимостью не более двухкомнатного.

Депутаты думы Нижнего Новгорода в 2018 и 2019 годах ездили только в командировки за границу: в финский Тампере, болгарский Добрич, китайский Цзинань и южнокорейский Сувон. На это из городского бюджета выделили в прошлом году 91,55 тыс. руб., в этом – 176,87 тыс. руб. В думе отметили, что в этом году все поездки были организованы по приглашению главы администрации Владимира Панова в составе официальных делегаций.

Из депутатов законодательного собрания Нижегородской области в заграничной командировке побывал только председатель Евгений Лебедев. В 2018 году он принял участие в V форуме регионов Беларуси и России, на котором подписал соглашение о сотрудничестве между законодательным собранием Нижегородской области и гомельским областным советом депутатов. Всего за два года в 79 командировках побывал 31 депутат нижегородского парламента, на что из бюджета было выделено суммарно 2,39 млн руб. Как и сотрудники областного правительства, депутаты заксобрания при командировках могут возместить расходы на покупку билетов на полет бизнес-классом и проезд в вагоне СВ. Расходы по бронированию гостиничных номеров также оплачиваются в размере, не превышающем стоимости двухкомнатного номера.

Расходы на командировки в 2019 году

Больше всех сотрудников отправляет в командировки администрация Кирова: 80 человек в 2018 году и 57 в 2019-м. При этом из городского бюджета на это потратили 2 млн руб. за два года. Все средства ушли на поездки чиновников по России, за границей они не бывали, как и депутаты городской думы Кирова. За два года только девять кировских народных избранников съездили в командировки, и только по территории России. Кроме рабочих совещаний и встреч примечательно, что они побывали на «мероприятии, посвященном 25-летию пермской думы» в этом году и на «праздничных мероприятиях, посвященных 275-летию Оренбурга» в 2018-м.

Депутаты законодательного собрания Кировской области, в отличие от коллег из думы, в командировках за границей бывали. В 2018 году бывший председатель кировского парламента Владимир Быков и его заместитель Владимир Бакин (ныне председатель парламента.– “Ъ-Приволжье”) побывали на форуме регионов России и Беларуси. Там они, как и нижегородские коллеги, подписали соглашение о сотрудничестве с гомельским областным советов депутатов, а также с советом депутатов Беларуси. Кроме того, в прошлом году депутат Павел Дорофеев побывал в Нью-Дели, где участвовал в международном форуме по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией.

Сотрудники правительства Кировской области за два года побывали в Беларуси, Китае, Армении, Австрии, Франции, Израиле, Италии, Венгрии, Германии и Турции. На оплату командировок по России и за рубежом 16 членам правительства за два года из областного бюджета направили 4,29 млн руб.

В Мордовии на запросы “Ъ-Приволжье” отказались отвечать саранский совет депутатов и республиканское правительство. В городском совете депутатов проигнорировали письменный запрос и не захотели общаться по телефону. В правительстве Республики Мордовия “Ъ-Приволжье” сообщили, что «сбор статической информации о служебных командировках сотрудников, главы республики и Госсовета не входит в полномочия аппарата правительства».

При этом в Госсовете Мордовии сообщили, что потратили на командировки сотрудников по России (заграничных поездок у депутатов не было) 686 тыс. руб. в 2018 году и 328,1 тыс. руб. в 2019-м. Например, избранники мордовского народа побывали на пленарном заседании VI Рождественских парламентских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». Командировки за бюджетный счет всегда оплачивают депутатам Госсовета, работающим на постоянной основе, – таких шесть (42 работают без отрыва от основной деятельности). В том числе депутаты имеют право возместить расходы на полет первым классом (обособленное купе на одного человека), на билет в каюте класса «люкс» морского или речного судна, а в поезде – в вагоне класса «люкс», бизнес-класса в категории СВ или в сидячем вагоне бизнес-класса. В гостинице депутат Госсовета имеет право снять за бюджетный счет номер по стоимости не выше двухкомнатного. Кроме того, депутатам госсовета оплачивают пребывание в залах официальных лиц и делегаций на вокзалах и в аэропортах.

Депутаты, работающие на непостоянной основе, также могут компенсировать затраты на командировку, если их туда отправил председатель госсовета. Однако билет на самолет они могут купить за бюджетный счет только в эконом-класс, стоимость каюты, в которой будет жить депутат, должна быть не дороже стоимости четырехместной, а в поезде они могут ездить в лучшем случае в обычном купе. Стоимость гостиничного номера для народных избранников, работающих без отрыва от основной деятельности, ограничена 4 тыс. руб. в сутки.

Из администрации Саранска в командировках за два года побывали 63 сотрудника, на что из бюджета потратили 643 тыс. руб. Например, в командировки по России сотрудники Саранска в 2019 году ездили, чтобы «ознакомиться с оформлением новогодней уличной иллюминации», а также «для участия в видеоконференции» по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», побывали они и на «рабочем совещании по вопросу поставки соли». Кроме того, сотрудники мэрии в одном из городов знакомились с опытом содержания улиц зимой. В 2018 году чиновники саранской администрации ездили в командировку, чтобы узнать, как закупать зонты для зон отдыха для гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу. За границу в 2019 году ездил один сотрудник, чтобы изучить опыт обращения с отходами в Хельсинки. В 2018 году трое сотрудников мэрии Саранска побывали в командировках за границей. В болгарской Варне они приняли участие в форуме городов-побратимов Болгарии и России, а в Хельсинки ездили с бизнес-миссией.

Александра Викулова, Анастасия Еремина; Ирина Александрова, Киров