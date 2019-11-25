В Петербурге началось строительство электродепо «Красносельское»

В Петербурге на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Кузнецова начались работы по инженерной подготовке территории для будущего метродепо «Красносельское».

Как сообщает «Петербургский дневник», на заборе, ограничивающем строительную площадку, появится информационный щит. Срок завершения работ — 30 октября 2020 года. Генеральным подрядчиком является АО «МегаМейд».

Добавим, что депо будет обеспечивать работу строящейся Красносельско-Калининской («коричневой») линии метрополитена. Станции Красносельско-Калининской линии Петербурга «Путиловская» и «Юго-Западная» планируется запустить в 2022 году.