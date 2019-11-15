Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» планируется запустить в 2022 году

Станции Красносельско-Калининской линии Петербурга «Путиловская» и «Юго-Западная» планируется запустить в 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Самборский.

По его словам, строительно – монтажные работы на объектах предполагается завершить до июля 2022 года. «Только после завершения всех проверочных и надзорных мероприятий станции будут запущены»,— добавил господин Самборский.

Стоимость работ по сооружению участка и двух станций составляет 37,7 млрд рублей, строительная длина участка составляет - 5,15 км, сообщает «Интерфакс».

Господин Самборский добавил, что проектирование кольцевой линии петербургского метрополитена начнется в 2021 году.