Инвестпроект «Пеллы» за 2,4 млрд рублей признан стратегическим

Правительство Санкт-Петербурга одобрило инвестпроект верфи «Пелла» в Отрадном за 2,4 млрд рублей, утвердив присвоение ООО «Пелла-Стапель» статуса стратегического инвестора, передает с совещания членов городского правительства корреспондент “Ъ-СПб”.

Инвестпроект предполагает строительство в Кировском районе Ленобласти современного судостроительного комплекса для организации промышленного производства высокотехнологичной морской техники. Как отметил председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов, реализация проекта на смежном участке обеспечит синергетический эффект работы уже созданной в 2015 году производственной площадки и нового стапельного производства.

Общий объем инвестиций в проект составит около 2,4 млрд руб. Завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию планируется до 1 января 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что судозавод «Пелла» заключил контракт на строительство первого на верфи ледокола для «Росморпорта» за 7,5 млрд руб.