Судозавод «Пелла» построит для «Росморпорта» первый ледокол за 7,5 млрд рублей

По итогам открытого конкурса ФГУП «Росморпорт» и ОАО «Пелла» заключили госконтракт на строительство ледокола проекта 21900М2 мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7. Он будет построен на ленинградском судостроительном заводе в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года для замерзающих портов Дальневосточного бассейна. Стоимость работ по контракту составит 7,54 млрд рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета. Сдать новый ледокол планируется в 2024 году, сообщили в пресс-службе «Росморпорта».

Отметим, что ранее судозавод «Пелла» никогда не строил ледоколов. Ленинградская верфь специализируется на катерах, буксирах, а также ведет строительство многофункциональных судов портового обслуживания и рыбопромысловых судов. Источники «Ъ» полагают, что судно будет построено на площадке «Пеллы» в Гамбурге.