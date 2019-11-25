Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как рассчитывается сумма, которую должен выплатить владелец премиального жилья.

Покупка элитной квартиры — только начало истории, финансовой. Этот момент, конечно, самый затратный. Но далее начинается история владения и связанные с ней уже расходы. Кроме оплаты за коммунальные услуги, охрану и клининг, нужно учитывать еще и налоги.

Эксперты компании Savills отобрали 100 самых дорогих жилых объектов в Центральном округе столицы и посчитали, что владельцы квартир в этих домах в следующем году заплатят около 1,7 млрд руб. налогов на них. Сегодня ставка налога на премиальную жилую недвижимость может составлять от 0,15% до 2%, при этом максимальная ставка применяется при стоимости объекта, превышающей 300 млн руб. При расчете суммы налогов учитывалась официальная кадастровая стоимость и площадь объектов недвижимости. Получилось, что в 100 самых дорогих домах в центре столицы расположено 5,840 квартир. Их оценили в сумму более чем 630 млрд руб. Средняя кадастровая стоимость одного лота составляет примерно 120 млн. при площади в 255 кв. м.

В прошлом году в Москве была проведена масштабная переоценка кадастровой стоимости жилья. Топ-100 по цене тоже попали в эту переоценку — стали на 9% дешевле. Но все же сумма налога за прошлый год, которую необходимо заплатить владельцу квартиры, расположенной в одном из домов рассматриваемого рейтинга, составляет около 200 тыс. руб.