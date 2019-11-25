Песков: отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

Отдельной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча глав «нормандской четверки» состоится 9 декабря.

«Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президент встретятся»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, запланирована ли отдельная встреча с украинским президентом (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 18 ноября господин Песков подтвердил, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В преддверии встречи Россия вернула Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли.

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