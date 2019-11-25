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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Адмиралтейские верфи» передали ВМФ РФ подлодку проекта 636.3

АО «Адмиралтейские верфи» передало ВМФ РФ дизель-электрическую подводную проекта 636.3 «Варшавянка» «Петропавловск-Камчатский». Подлодка построена для Тихоокеанского флота и является первой в серии из шести кораблей. Контракт на строительство подлодок был подписан в 2016 году.

Испытания дизель-электрической подлодки ранее прошли в Балтийском море.

Напомним, что на Адмиралтейских верфях по этому проекту строится подлодка «Волхов». Еще две субмарины — «Уфа» и «Магадан» были заложены 1 ноября.

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